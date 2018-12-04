Самолет ВС Армении потерпел крушение в горном районе, летчики погибли

Сегодня утром в горах, в районе Маралика, потерпел крушение боевой самолет Су-25 Вооруженных сил Армении, выполнявший учебно-тренировочный полет. Погибли два пилота - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян.

СУ-25, выполнявший ежедневный учебно-тренировочный полет по плану боевой подготовки, согласно сообщению Министерства обороны Армении, вышел на маршрут полета из аэропорта Гюмри в 10:06, а примерно в 10:20 связь с самолетом была потеряна.

После продлившихся несколько часов поисково-спасательных работ пресс-секретарь Минобороны Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал, что место крушения самолета обнаружено, самолет находится в районе Маралика, в горах. Пресс-секретарь военного ведомства Армении также опубликовал имена погибших пилотов.

Позже Минобороны распространило сообщение, в котором говорится: «4 декабря, приблизительно в 10:20, близ села Караберд в районе Маралика Ширакской области был потерян боевой самолет Су-25 ВС РА, осуществлявший согласно плану боевой подготовки учебно-тренировочный полет. В результате авиакатастрофы погибли пилот 1-го класса, подполковник Армен Бабаян и пилот 3-го класса, майор Мовсес Манукян».

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам погибших пилотов.

В пресс-службе Генпрокуратуры Радио Азатутюн сообщили, что по факту крушения боевого самолета возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил полетов или подготовки к ним, или других правил эксплуатации, что по неосторожности привело к гибели двух или более человек.

Советник председателя Следственного комитета Сона Трузян сообщила, что обнаружен «черный ящик» самолета. «Проводятся все необходимые неотложные мероприятия для выяснения причин крушения. При осмотре места происшествия был обнаружен «черный ящик» самолета, о результатах его исследования, а также о других выясненных обстоятельствах сообщим дополнительно», - сказала она.

Сегодня в ходе предвыборной агитации исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян минутой молчания почтил память погибших летчиков.

«Потерпел крушение самолет Вооруженных сил Армении, два опытных офицера, летчика погибли. Предлагаю минутой молчания почтить их память», - сказал и. о. главы правительства.

«Случай должен быть расследован, причины должны быть выяснены. Я выражаю свои соболезнования членам семьи, родственникам, друзьям, сослуживцам погибших летчиков», - заявил Никол Пашинян.

В связи с авиакатастрофой соболезнования выразил председатель национального собрания Армении Ара Баблоян.

«Глубоко потрясен вестью о крушении штурмовика СУ-25 Вооруженных Сил РА и гибели военных летчиков – подполковника Армена Бабаяна и майора Мовсеса Манукяна. Уверен, выявление причин авиакатастрофы позволит в дальнейшем исключить повторение подобных трагедий, а произошедшее никоим образом не отразится на боевом духе личного состава ВС. В этот тяжкий миг утраты выражаю свои глубокие соболезнования семьям погибших летчиков, разделяю их неизбывную скорбь и желаю стойкости духа», - согласно пресс-службе парламента Армении, говорится в послании Баблояна.