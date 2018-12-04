Самолет ВС Армении потерпел крушение в горном районе, летчики погибли – Минобороны

Сегодня утром в Армении потерпел крушение боевой самолет ВС страны, выполнявший учебно-тренировочный полет. Эту информацию подтвердил представитель Министерства обороны Армении.

«Место крушения самолета обнаружено. Он находится в районе Маралика, в горах. Погибшие пилоты – подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян. Соболезнуем», - на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее Министерство обороны сообщало, что сегодня в 10:20 пропала связь с боевым самолетом СУ-25 Вооруженных сил Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет по плану боевой подготовки.

Согласно сообщению, самолет вышел на маршрут полета из аэропорта Гюмри в 10:06.

Для обнаружения самолета велись поисковые работы в районе Маралика на северо-западе Армении.