Армен Рустанян: «Я переживаю дежавю»

Армен Рустамян, возглавляющий избирательный список Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД), обращаясь к вчерашним заявлениям Никола Пашиняна, сказал, что он «переживает дежавю».

«Видимо, мы не извлекли уроков из выборов в Совет старейшин Еревана, - в беседе с журналистами сказал Рустамян. – Это вы в качестве кого выступали, когда с трибуны митинга давали полицейским указание укладывать людей на асфальт? Сейчас выясняется, что, игнорируя это замечание, вы даете указание Службе национальной безопасности, даете указание военной контрразведке, чтобы они возбудили дело, нашли предателей. Сегодня, якобы, есть группа людей, которые встали на путь измены. Я переживаю дежавю… Если он не нас имеет в виду, я попросил бы, чтобы он вновь сказал это адресно».

Подобные «безадресные обвинения», по мнению Рустамяна, формируют «атмосферу террора». «Это создает ситуацию, в которой уже можно говорить о неравных условиях и злоупотреблении административными ресурсами. В 1990-е годы меня преследовали по статье об измене родине. Это тот же почерк Левона Тер-Петросяна: поймали, увели, не смогли доказать. Никто не принес извинений за это... Сейчас я вижу то же самое. Среди воинов-освободителей нельзя искать изменников родины. Вместо того чтобы выразить освободителям благодарность, улучшить их условия жизни, мы сегодня им прямо или косвенно начинаем предъявлять обвинения», - сказал представитель АРФД.

Рустамян отметил, что в вопросе Карабаха они «услышали от Никола Пашиняна удовлетворяющие их ответы». «Но шаги, заявления, которые бросают тень на освободительную борьбу, создают нервозность, когда люди хотят защитить освободительную борьбу, эти заявления, эти отклики нас действительно беспокоят», - сказал он.

В минувшую субботу в ходе предвыборной агитации в Сюникской области исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян заявил, что некоторые политические силы делают лживые заявления о позиции нового правительства по Карабаху, «понимая, что предстоящие выборы станут свидетельством об их смерти». По словам Пашиняна, те, кто распространяют такие заявления, «решили провокационными политическими заявлениями стать поджигателями заговорнической войны, надеясь в этом контексте решить свои узкие групповые и личные интересы».

«Это очень серьезная версия, потому что я не могу найти другого объяснения. Высказанной мною версией и этими заявлениями уже должны заниматься Служба национальной безопасности и военная контрразведка, потому что некоторые люди уверенными шагам идут по пути государственной измены. И я не боюсь делать подобное заявление. Я хочу сказать, что у сегодняшнего правительства и народа Республики Армения достаточно рычагов для искоренения некоторых сил, пытающихся проводить подрывные действия в тылу наших вооруженных сил», - заявил Никол Пашинян.

По мнению аналитика, директора Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвела Саргсяна, Никол Пашинян «оборачивает обвинения республиканцев против них же». По его словам, все это нужно воспринимать в рамках предвыборной логики, поскольку внешняя угроза всегда и всеми использовалась на выборах.

Саргсян отмечает, что если сейчас выступающие под именем Республиканской партии лица с целью достижения какого-то потенциала мобилизации, за неимением ничего другого, запугивают народ вопросом Карабаха, тем, что новая власть якобы планирует заговоры, то Пашинян то же самое использует против республиканцев, «мобилизуя людей вокруг идеи внутренней угрозы».

Между тем, кандидат в депутаты от возглавляемого и. о. премьер-министра Николом Пашиняном блока «Мой шаг» Лена Назарян не рассматривает заявление Пашиняна в рамках предвыборной логики, призывая дождаться фактов. Она заверяет, что не следует рассматривать заявление Пашиняна как угрозу или попытку заставить оппонентов замолчать.

«Поскольку заявление действительно очень серьезное, я не хотела бы думать, что это предвыборный трюк. Но я воздержусь от дополнительных заявлений, поскольку действительно нужны факты», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Назарян.

Она также отметила, что целью этого заявления было опровергнуть ложь, клевету и дезинформацию.

Добавим, что в Службе национальной безопасности пока не ответили на вопрос Радио Азатутюн о том, какие действия СНБ осуществила в рамках поручения Никола Пашиняна и кто был вызван на допрос.