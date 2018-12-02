«Некоторые люди идут по пути государственной измены»: Пашинян дал поручение СНБ

Выступая накануне в Горисе исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян заявил, что некоторые политические силы делают лживые заявления о позиции нового правительства по Карабаху, «понимая, что предстоящие выборы станут свидетельством об их смерти».

«В Армении есть представители политических сил, которые говорят, что революция – это заговор против Арцаха (Карабаха – ред.) и что наше правительство готовит заговор и имеет злые намерения в отношении Арцаха. Когда люди делают лживые заявления, сами зная, что это лживые заявления, когда люди делают лживые заявления о том, что Армения не покупает оружие, я размышляю, зачем же эти люди делают эти заявления. Честно говоря, я не нахожу логического объяснения за исключением того, что некоторые политические силы осознали, что эти выборы станут свидетельством об их смерти », - заявил лидер блока «Мой шаг».

По словам Никола Пашиняна, «те, кто распространяет такие заявления, констатируя о своей приближающейся политической смерти, решили провокационными политическими заявлениями стать поджигателями заговорнической войны, надеясь в этом контексте решить свои узкие групповые и личные интересы».

«Это очень серьезная версия, потому что я не могу найти другого объяснения. Высказанной мною версией и этими заявлениями уже должны заниматься Служба национальной безопасности и военная контрразведка, потому что некоторые люди уверенными шагам идут по пути государственной измены. И я не боюсь делать подобное заявление. Я хочу сказать, что у сегодняшнего правительства и народа Республики Армения достаточно рычагов для искоренения некоторых сил, пытающихся проводить подрывные действия в тылу наших вооруженных сил», - заявил Никол Пашинян.

«Если кто-либо попробует заподозрить народную революцию, то есть, избранное народом правительством в каком-либо антинародном или антигосударственном заговоре, мы будем оставлять за собой право подозревать, что эти люди являются, по крайней мере, агентами иностранного влияния», - заключил и.о. премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

В беседе с Радио Азатутюн после своего выступления в Горисе Никол Пашинян не стал уточнять, какие силы он имел в виду. Он только сказал, что поручил Службе национальной безопасности заняться этим вопросом.