Армен Ашотян собирается подать в суд на Арарата Мирзояна

Заместитель председателя бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян собирается подать в суд на исполняющего обязанности первого вице-премьера, члена блока «Мой шаг» Арарата Мирзояна в связи с высказыванием последнего во время состоявшихся в субботу телевизионных дебатов в эфире Азатутюн ТВ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Арарат Мирзоян в прямом эфире Азатутюн ТВ назвал нас бандой преступников. Я, как член Республиканской партии с 2001 года, собираюсь подать на него в суд за это безответственное, недостойное высокопоставленного государственного деятеля поведение. То же сделают многие члены нашей партии. Одновременно обращаю внимание наблюдателей на этот вопиющий факт», - отметил Армен Ашотян.

Во время теледебатов Арарат Мирзоян, в частности, сказал: «По моему глубокому убеждению, предвыборная борьба должна идти между программами 10 политических сил. Между ними и РПА должна быть проведена черта, потому что РПА – это не политическая сила, а банда преступников».

На это представитель РПА на теледебатах Давид Шахназарян ответил, что слова Мирзояна являются клеветой.

Отметим, что в ходе теледебатов, которые шли в прямом эфире, один из ведущих программы, директор Армянской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода Грайр Тамразян призвал всех участников не обвинять друг друга в преступлениях, а использовать возможность теледебатов для критики друг друга.