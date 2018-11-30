Более 6500 местных и около 300 международных наблюдателей будут наблюдать за предстоящими 9 декабря внеочередными выборами в Национальное собрание Армении. На этот раз от внимания местных наблюдателей не укрылось наличие ложных наблюдателей.

В особенности повод для подозрений дали организации, представившие в Центральную избирательную комиссию большой состав наблюдателей.

Осуществляющий наблюдательскую миссию координатор программ «Объединения информированных граждан» Даниэл Иоаннисян не стал называть эти организации, мотивируя тем, что это некорректно. А на уточняющий вопрос Радио Азатутюн о том, выяснили ли они, в пользу какой политической силы будут работать эти организации, Иоаннисян сказал, что не в пользу Республиканской партии Армении (РПА) и блока «Мой шаг».

«Мы придерживаемся мнения, что эти наблюдатели будут не наблюдать, а просто играть роль дополнительных доверенных лиц одной партии на избирательных участках», - добавил Иоаннисян.

Глава избирательной команды антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Алексей Петросян еще больше раскрыл скобки, сказав, что они попытались выяснить прошлую деятельность организаций, зарегистрированных в качестве наблюдателей, и сделали примечательное открытие: «У большинства наблюдательских миссий... в основном, была выявлена связь с партией «Процветающая Армения»».

В опубликованном два дня назад промежуточном докладе миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ подчеркнуто, что «хотя информационное поле разнообразно, но многие СМИ ассоциируются с той или иной политической силой».

В докладе БДИПЧ/ОБСЕ также отмечается: «Общественное телевидение, которое финансируется из государственного бюджета, по-прежнему воспринимается как проправительственное. Помимо вещательных СМИ социальные сети являются важной платформой для распространения информации. Некоторые собеседники рассказали долгосрочным наблюдателям БДИПЧ, что они заметили улучшения, однако подчеркнули, что существует нетерпимость к критике в адрес нового правительства, особенно в адрес премьер-министра».

Осуществляющий наблюдательскую миссию президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян не разделяет это мнение международных наблюдателей: «Я вижу довольно много критики. И вообще, наш мониторинг также показывает, что больше всего негативных комментариев есть именно в адрес республиканцев и блока «Мой шаг». То есть, в этом плане нельзя сказать, что власть остается вне критики. И я не вижу ограничений в работе средств массовой информации».

Долгосрочные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ также слышали озабоченность по поводу «нетерпимой и провокационной онлайн-риторики».

Местные наблюдатели считают эту формулировку несколько преувеличенной.

«По сути, есть определенная нетерпимость. Эта нетерпимость началась не во время предвыборной кампании, и она преимущественно обусловлена высоким авторитетом премьер-министра. Многие люди, поддерживающие премьер-министра, нетерпимы в своих комментариях и публикациях», - сказал Даниэл Иоаннисян.

«Нетерпимость также не запрещена законодательством. Поэтому, если есть поляризованные взгляды и нетерпимость к определенным подходам, это отражает особенности нашей политической борьбы, и было бы искусственно, если бы были предприняты какие-то попытки это ограничить», - отметил Борис Навасардян.

Официально избирательная кампания по внеочередным парламентским выборам началась 26 ноября, однако, согласно промежуточному докладу международных наблюдателей, не запрещено проводить агитацию в более ранний период.

Отметим, что бывшая правящая Республиканская партия Армении обвиняла исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в злоупотреблении административным ресурсом и начале агитации до официального старта избирательной кампании.

Примечательно, что местные наблюдатели также обеспокоены злоупотреблением административным ресурсом.

«По части административного ресурса скажу, что проблем довольно много, и наша задача состоит также в том, чтобы уточнить информацию, полученную на данный момент из средств массовой информации или источников, чтобы мы могли либо подтвердить, либо опровергнуть опубликованные сообщения о возможных злоупотреблениях административными ресурсами и нарушениях», - сказал Алексей Петросян.