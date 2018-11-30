Агитация перед официальным началом избирательной кампании не запрещена БДИПЧ/ОБСЕ

Несмотря на то, что официально избирательная кампания на выборах в Национальное собрание Армении 9 декабря началась 26 ноября, не было запрещено проводить агитацию в более ранний период. Об этом говорится в промежуточном докладе миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Первый доклад международных наблюдателей был составлен после наблюдения за процессами в период с 12-го по 25-е ноября.

В целом были представлены организационно-правовые и политические процессы, связанные с досрочными выборами, а также некоторые замечания по работе ЦИК, СМИ, а также впечатления от встреч с кандидатами.

Представители партий заявили в ходе встреч с долгосрочными наблюдателями, что у них есть возможность проводить свободную агитацию, однако некоторые выразили озабоченность по поводу возможного злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей и давления на избирателей, особенно в сельской местности.

Долгосрочным наблюдателям от БДИПЧ/ОБСЕ также представили озабоченность по поводу «нетерпимой и провокационной онлайн-риторики».

«Информационное поле разнообразно, но многие СМИ ассоциируются с той или иной политической силой. Общественное телевидение, которое финансируется из государственного бюджета, по-прежнему воспринимается как проправительственное. Помимо вещательных СМИ социальные сети являются важной платформой для распространения информации. Некоторые собеседники рассказали долгосрочным наблюдателям БДИПЧ, что они заметили улучшения, однако подчеркнули, что существует нетерпимость к критике в адрес нового правительства, особенно в адрес премьер-министра», - говорится в докладе.

Отметим, что доклад в основном носит информационный характер, информируя о процессе организации внеочередных парламентских выборов 9 декабря.

Ранее из БДИПЧ/ОБСЕ Радио Азатутюн сообщили, что около трех десятков наблюдателей прибыли в Армению из 11 стран. За несколько дней до выборов прибудут 250 краткосрочных наблюдателей.

В состав наблюдательной миссии также будут включены представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы, а также члены Европейского парламента.

Отметим, что бывшая правящая Республиканская партия Армении обвиняла исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в злоупотреблении административным ресурсом и начале агитации до официального старта избирательной кампании.

Пашинян и его сторонники отвергли подобные обвинения, заявляя, что не нарушают законодательства.