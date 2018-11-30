Айк Ханумян: Бако Саакян со своей командой бьет по нынешней власти Армении

Официальный Степанакерт пока не отреагировал на жесткие заявления исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Вчера Пашинян призвал президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна призвать к порядку представителей своего правительства, которые периодически делают комментарии касательно внутриполитических событий в Армении.

Ряд должностных лиц Карабаха ранее резко раскритиковали кандидата в депутаты от блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна за его заявление о том, что победа революции более важна, чем победа в Карабахской войне. Микаеляну ответили секретарь Совета безопасности Карабаха Виталий Баласанян, начальник пресс-службы Армии обороны Карабаха Сенор Асатрян, пресс-секретарь Бако Саакяна Давид Бабаян, бывший директор Службы национальной безопасности Карабаха Аршавир Карамян, который в настоящее время является представителем Бако Саакяна по особым поручениям.

Помимо этих откликов, из Карабаха также звучали комментарии относительно заявления Пашиняна о том, что он является единственным руководителем Армении, чей сын служит в Карабахе.

В ответ на все эти заявления Никол Пашинян призвал должностных лиц Карабаха заняться своими делами: «С чего это они активизировались, делают различные комментарии и почему пытаются каким-то образом вмешаться и показать свое присутствие в избирательной кампании по парламентским выборам в Армении? Должен сказать, что у меня много вопросов в этой связи, и эти вопросы я обязательно обсужу с Бако Саакяном. А до этого я призываю господина Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку и отправить их заниматься своей работой. Я что-то не понял, пресс-секретарь президента Карабаха через день выступает с комментарием в связи с моими словами. Надо же! Отрезвитесь, уважаемые, и займитесь своей работой».

В то время как официальный Степанакерт хранит молчание, оппозиционный депутат парламента Нагорного Карабаха Айк Ханумян раскрывает скобки, подчеркивая, что, несмотря на то, что именно благодаря поддержке Никола Пашиняна Бако Саакяну удалось остаться у руля власти, однако сегодня Саакян работает против Пашиняна.

«Вокруг Бако Саакяна сформировался узкий круг, команда, с которой он просто бьет по нынешней власти Армении. И это происходит организованно», - в беседе с Рдио Азатутюн сказал Ханумян.

В ответ на вопрос, кто входит в эту команду, Ханумян перечислил: «Бако Саакян, Аршавир Карамян, бывшие руководители силовых структур, Лева Мнацаканян, командующий Армией обороны... Люди, которые прежде не делали политических заявлений, которые прежде, когда Серж Саргсян приезжал и говорил, что мы должны сдать территории, каждый день различные должностные лица от Республиканской партии: парламентские руководители, руководители партии, каждый день говорили о сдаче территорий. И эти люди тогда искали повод, понурив голову, просто пожать руку Сержу Саргсяну. А сейчас эти люди стали защитниками неизвестно чего. Впервые в Армении мы имеем власть, которая не говорит о сдаче территорий».

На вопрос, как он объяснит тот факт, что Бако Саакян внезапно попытался нанести удар по Пашиняну, оппозиционный депутат ответил: «Бако Саакян явным образом является членом команды Сержа Саргсяна и явным образом проводил ту же политику, что и Серж Саргсян в Армении. Те же коррупция, грабеж и прочее на более высоком уровне имели место в Арцахе. И сейчас эти люди лишились свеого «права» на грабеж. И сейчас они всячески пытаются восстановить это свое «право» на грабеж. А их «право» на грабеж может быть восстановлено, если в Армении власть ослабнет. И этот шантаж направлен против властей Армении, это делается именно для восстановления их «права» на грабеж».