«Сыновья Роберта Кочаряна ни одну ночь не провели в воинской части» - Никол Пашинян

«Официально заявляю, что два сына Роберта Кочаряна «служили» в Ереване, ни одну ночь не провели в какой-либо воинской части», - сегодня в городе Чамбарак Гегаркуникской области заявил исполняющий обязанности премьер-министра, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

Отметив, что Интернете спекулируют в связи с его заявлением о том, что он «первый руководитель Армении, чей сын проходит военную службу в Нагорном Карабахе», Пашинян продолжил: «Пишут: «как можно так говорить?» Я видел заголовки, комментарии: «Сыновья Роберта Кочаряна служили…». Я запросил официальную справку относительно службы сыновей Роберта Кочаряна, и сейчас официально заявляю, что два сына Роберта Кочаряна «служили» в Ереване, ни одну ночь не провели в какой-либо воинской части, служили в административной части Министерства обороны, один из сыновей был оформлен как водитель, куда хотел - ездил за счет государственного бензина и на государственном автомобиле. Чего это вы так воодушевились? Если я что-то говорю, знаю, что говорю. Если кто-то сказанное мной поставит под сомнение, я докажу это фактами и документами».

«Отрезвитесь, уважаемые, и займитесь своей работой»

Никол Пашинян также ответил на критику, звучащую в его адрес из Нагорного Карабаха, призвав президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна призвать к порядку представителей своего правительства.

«Честно говоря, я не очень хорошо понимаю активизацию представителей власти Нагорно-Карабахской Республики. С чего это они активизировались, делают различные комментарии и почему пытаются каким-то образом вмешаться и показать свое присутствие в избирательной кампании по парламентским выборам в Армении? Должен сказать, что у меня много вопросов в этой связи, и эти вопросы я обязательно обсужу с Бако Саакяном. А до этого я призываю господина Саакяна призвать представителей своего правительства к порядку и отправить их заниматься своей работой», - сказал Пашинян, отметив, что пресс-секретарь президента Карабаха через день выступает с комментарием в связи с его словами.

«Надо же! Отрезвитесь, уважаемые, и займитесь своей работой. Конечно, то, что произошло, я обсужу с вами, но после выборов, а до этого говорю вам: займитесь своим делом», - заявил и. о. премьер-министра Армении.

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