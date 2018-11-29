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Политика

Рустамян: АРФД не обуславливает свои действия результатами предстоящих выборов

Первый номер избирательного списка АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян (архив)

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Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) не обуславливает свои действия результатами предстоящих выборов, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил Армен Рустамян, возглавляющий избирательный список партии на внеочередных парламентских выборах 9 декабря.

На замечание о том, что, в отличие от других политических сил, которые заявляют, что претендуют на второе место в будущем парламенте, поскольку победа блока «Мой шаг» уже предрешена, АРФ «Дашнакцутюн» заявила, что участвует в предвыборной гонке с целью победить, и на вопрос, сохраняется ли эта решимость, Рустамян ответил: «Мы сказали, что не обуславливаем ход наших действий результатами этих выборов. Мы уверены, что в любом случае в [решении] тех вопросов, о которых я говорю, и в тех проблем, которые у нас есть, как внутренних, так и внешних, «Дашнакцутюн» играет свою особую роль. И мы готовимся к этому. Мы считаем, что нужно действительно сделать все, чтобы надежда на будущее, которую пробудили в людях эти изменения, не погасла. В этом наша главная задача. Будем мы или не будем, в какой мере будем – это не изменит положение дел. Мы должны суметь решить эти проблемы. Поэтому «Дашнакцутюн» видит свою роль в любом случае».

Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом, 67% граждан собираются проголосовать за блок «Мой шаг», 10% - за «Просвещенную Армению», 9% - за «Процветающую Армению», 3% - за «Сасна црер», 2% - за Республиканскую партию Армении и 2% - за АРФ «Дашнакцутюн». То есть, согласно этому опросу, АРФД не преодолеет проходной порог.

На вопрос, что они намерены делать в этом случае, представитель АРФД ответил: «Дай то бог, чтобы эти проценты означали, что именно с этими процентами они способны решить вопросы. На самом деле, может быть прямо противоположное. Говорят, хорошего всегда бывает мало. На самом деле, может быть, мы за этими цифрами потеряем главный вопрос: те, кто действительно могут решить эти проблемы, не будут привлечены и не будут иметь возможности решить их. Указанные мною проблемы будут решены не этими процентами. Если людям кажется, что только при каком-то соотношении в Национальном собрании, тем более таком соотношении, проблемы решатся, пусть решат, пусть недоброжелателями будем мы. Да, очевидно, что фаворитом является одна политическая сила, с каким процентом будет зафиксирован этот факт, это другой вопрос. Но также очевидно, что мы должны иметь сбалансированную власть. И для этого создано достаточно предпосылок, чтобы Национальное собрание не стало придатком правительства, а могло уравновешивать и сдерживать, потому что у нас парламентская система, и здесь роль «Дашнакцутюн» просто незаменима. Будь то в парламенте или где-то еще, наше участие будет непосредственным и серьезным».

«Я говорил и снова хочу повторить, что когда оказываются в трудной ситуации, всегда стучат в двери «Дашнакцутюн». Это было в истории неоднократно и может повториться снова. Сами власти… как только видят, что тупиковая ситуация, тяжелая ситуация, приходят и спрашивают – что делать? Спрашивают того человека, ту политическую ситу, которая обладает этим опытом», - добавил первый номер в избирательном списке АРФ «Дашнакцутюн».

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