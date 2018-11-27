Gallup Organization: Большинство граждан Армении настроены оптимистично в плане будущего страны и правительства Пашиняна

Согласно опросу, проведенному действующим в Вашингтоне Международным республиканским институтом, большинство граждан Армении настроены оптимистично в плане будущего страны и правительства Никола Пашиняна.

67% респондентов заявили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то они проголосовали бы за «Гражданский договор», 10% - за «Просвещенную Армению», 9% - за «Процветающую Армению», 3% - за «Сасна црер», 2% - за Республиканскую партию и 2% - за АРФ «Дашнакцутюн».

61% респондентов заявили, что никогда не проголосуют за Республиканскую партию, 18% - за партию «Процветающая Армения», 17% - за партию «Оринац еркир», 16% - за АРФ «Дашнакцутюн» и 14% - за «Армянский национальный конгресс». 4% респондентов никогда не будут голосовать за «Гражданский договор».

81% выразили готовность участвовать в парламентских выборах.

82% опрошенных сказали, что их самым любимым деятелем является Никол Пашинян, 81% выразили положительное мнение о президенте Армении Армене Саркисяне, 77% высказались позитивно о директоре Службы национальной безопасности Артуре Ванецяне.

Из бывших президентов рейтинг Левона Тер-Петросяна - 18%, Роберта Кочаряна - 13%, Сержа Саргсяна - 12%.

82% опрошенных заявили, что они «очень положительно» и «относительно положительно» относятся к новому правительству.

37% респондентов, которые считают произошедшие в мае события положительными, считают сокращение коррупции самым большим успехом нового правительства.

Между тем, 48% респондентов, считающих майские события негативными, считают самым большим провалом нового правительства неудачные назначения в государственной системе.

63% выразили желание видеть быстрые политические, а 61% быстрые экономические изменения.

72% считают, что Армения находится на правильном пути, 11% придерживаются противоположного мнения, считая, что страна выбрала неправильный путь.

По убеждению 40% опрошенных, экономическое положение в Армении улучшилось за предыдущие пять месяцев, а 45% считают, что оно осталось таким же. 13% полагают, что оно ухудшилось.

84% респондентов убеждены, что Армению ждет лучшее будущее.

Большинство респондентов ожидают, что правительство Пашиняна создаст рабочие места, решит социально-экономические проблемы, поднимет пенсии и зарплаты.

К провалам бывшего правительства относят, прежде всего, коррупцию, грабеж, эмиграцию, анархию и монополии.

Абсолютное большинство респондентов – 97%, высказались положительно об отношениях Армении и Франции, на втором месте отношения с Грузией, которые положительно оценивают 93% респондентов, Иран на третьем месте – 92% (отрицательно отношения с Ираном оценивают 4%). Отношения с Россией в Армении оценивают положительно 92% респондентов, а отрицательно – 7%.

79% выразили «очень позитивное» и «относительно позитивное» отношение к членству Армении в Евразийском экономическом союзе, 11% считают такое членство «относительно негативным» и «очень негативным».

Также 79% высказались «очень позитивно» и «относительно позитивно» в отношении Соглашения «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве», подписанного между Арменией и Европейским союзом, а 11% относятся к нему «относительно негативно» и «очень негативно».

По мнению 98% респондентов, урегулирование карабахской проблемы «очень важно» и «относительно важно» для будущего Армении.

Кстати, 41% респондентов сказали, что для получения информации в интернете они посещают сайт Azatutyun.am.

Опрос проводился среди 1200 граждан в период с 9-го по 29-е октября. Его проводила авторитетная организация Gallup Organization.