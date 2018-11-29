«Мы вырвем нашу страну из когтей бедности» - Пашинян

«Мы должны вообще искоренить крайнюю бедность в Армении», - сегодня во время предвыборной агитации в городе Чамбарак Гегаркуникской области заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

«Для этого мы сделали первый, самый важный шаг: 85 тысячам человек, чьи пенсии и пособия ниже прожиточного минимума, мы сразу же повысили их на 10 тыс. драмов, чтобы их пенсии и пособия хотя бы были выше прожиточного минимума и мы были уверены, что они не умрут от голода», - сказал Пашинян.

И. о. премьер-министра отметил, что эти вопросы могут быть решены только работой.

«Я верю в наше национальное коллективное трудолюбие, в талант каждого из вас, я считаю, что мы созидающий народ, и мы обязательно вытащим нашу страну из этой ямы, вырвем ее из когтей бедности. И для того, чтобы сделать это, есть один путь – работа. Мы должны объединиться и работать, чтобы вывести нашу страну из этого состояния», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности главы правительства подчеркнул, что, говоря «работа», имеет в виду ту работу, по результатам которой человек чувствует себя удовлетворенным и испытывает удовольствие от результатов своего труда.

«Во многих случаях в нашей стране, в нашем сознании понятия «работать» и «мучиться» тождественны. Для меня работа и мучение – не одно и то же, в конце концов, говоря «работа», я имею в виду ту работу, по результатам которой человек чувствует себя удовлетворенным, чувствует себя хорошо, испытывает удовольствие от того, что сделал работу и получил результат, и может радоваться результатам своего труда. Для нас работа больше не должна быть мучением, страданием, для нас работа должна быть хорошо организованным, хорошо продуманным процессом, в результате которого мы получаем результат, получаем творческое удовольствие и, в конце концов, искореняем явление, ставшее для нашей страны клеймом и называющееся бедностью. В этом наша цель», - сказал Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список блока «Мой шаг».