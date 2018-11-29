Правительство повысило размер пособий и минимальной пенсии до 25 тыс. 500 драмов

Сегодняшним решением правительство повысило размер минимальной пенсии, в также пособий по старости, инвалидности и утрате кормильца, получаемых примерно 85 тысячами человек, до 25 тыс. 500 драмов. Решение вступит в силу с 1 января 2019 года.

В обосновании решения правительства отмечается: «Согласно публикации «Социальная картина и бедность в Армении», опубликованной в декабре 2017 года, прожиточный минимум в 2016 году составил 23 тыс. 313 драмов. При применении 3-процентной инфляции к каждому году прожиточный минимум в 2019 году прогнозируется в размере 25 тыс. 500 драмов».

Проводивший заседание правительства исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян напомнил о социальном обязательстве государства: «Фактически, с 1 января, если проект будет утвержден, <…> социально необеспеченные, социально уязвимые группы населения, такие как получающие пособие по старости, инвалиды различных групп, <…> которые до сих пор получают пособия в размере 16 тыс. драмов, 19 тыс. драмов и др., с 1 января будут получать 25 тыс. 500 драмов, потому что это та минимальная сумма которая необходима человеку, чтобы не голодать».

И. о. первого заместителя министра труда и социальных вопросов Арсен Манукян в беседе с Радио Азатутюну пояснил: к примеру, в настоящее время пособие по старости составляет 16 тыс. драмов, с 1 января 2019 года оно составит 25 тыс. 500 драмов. Пособие по старости получают те люди, которым исполнилось 65 лет и у которых нет минимального трудового стажа для получения пенсии. Или размер пособия по инвалидности для инвалидов первой группы, не имеющих минимального трудового стажа, сейчас составляет 21 тыс. 500 драмов, с 1 января эти люди также будут получать 25 тыс. 500 драмов.

Сегодняшнее решение правительства также касается граждан, имеющих достаточный трудовой стаж, чья пенсия, однако, меньше 25 тыс. 500 драмов в месяц. Пенсия этих людей также повысится и с 1 января составит 25 тыс. 500 драмов.

То есть, от сегодняшнего решения правительства, касающегося различных групп населения, получат выгоду в общей сложности около 85 тысяч граждан.

«В целом из госбюджета в 2019 году будет выделено 6 млрд 700 млн драмов дополнительных средств для обеспечения этого повышения», - сказал Арсен Манукян.

Согласно справке правительства, по состоянию на 1 июня 2019 года общее число пенсионеров в Армении прогнозируется на уровне 497 тыс. 394 человек, из которых трудовых пенсионеров - 463 тыс. 69 человек.

По заверению Арсена Манукяна, вопрос повышения пенсий для других групп населения также остается в повестке правительства и будет рассмотрен параллельно с ростом доходов бюджета.