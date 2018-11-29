Погиб военнослужащий-контрактник – Пашинян

Погиб военнослужащий контрактной службы, который несколько дней назад остался под снежной лавиной. Об этом сегодня во время предвыборной встречи в Варденисе сообщил исполняющий обязанности премьер-министра, лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

«Речь зашла о военнослужащем-контрактнике, который три дня назад остался под снежной лавиной. У меня плохая новость: солдата нашли и нашли мертвым», - сказал Пашинян, выразив соболезнования всем родным и близким погибшего военнослужащего и предложив минутой молчания почтить его память.

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн пояснил: «В районе Сотка военнослужащий-контрактник в ходе службы, по предварительным сведениям, попал под снежную лавину, и таким образом на данный момент, по всей вероятности, погиб. Пока могу сказать только это».

На вопрос, известны ли имя и фамилия погибшего, Ованнисян ответил: «Да, но сейчас, в данный момент я не могу сообщить».