«Взял корону - держи» - Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам

В Лондоне в среду завершился матч на первенство мира по шахматам, в котором был установлен по меньшей мере один рекорд, который невозможно будет побить - только повторить.

Ничейный рекорд

12 поединков между чемпионом - норвежцем Магнусом Карлсеном - и претендентом американцем Фабиано Каруаной завершились вничью. Это уникальный случай в результате матчей на мировое первенство, которые проводятся с 1886 года (первый, кстати, тоже прошел в британской столице).

Вничью много играли и раньше - матч между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым в 1985 году даже пришлось прервать после 48 партий, потому что ни один из соперников никак не мог победить в шести партиях, что по тогдашним условиям требовалось для выигрыша в матче – но такого, чтобы все партии в матче завершились вничью, не было ещё никогда. В результате победитель (как и два года назад в противостоянии Карлсена и россиянина Сергея Карякина) определился на так называемом тай-брейке – в партиях в быстрые шахматы с контролем времени 25 минут. Тут Карлсен оказался сильнее, обыграв Каруану 3:0.

Если бы победитель не выявился в результате серии быстрых шахмат, гроссмейтерам предстояло бы сыграть в еще более быстрые шахматы блиц, а потом – при отсутствии победителя – одну единственную партию в формате Армагеддон: у играющего белыми – 5 минут, играющего черными – 4, и ничья считается победой последнего.

Двое сильнейших

При этом ажиотаж перед поединком был большой. Впервые со времен противостояния Карпова и Каспарова встречались два шахматиста с наивысшим рейтингом в мире - номер 1 (Карлсен) и 2 (Каруана) в мировой классификации. Карлсен уже давно, фактически с детских лет, воспринимается как один из самых сильных гроссмейстеров в истории шахмат. Титул чемпиона он завоевал в 2013 году, когда ему было всего 22 года. Каруана на год младше норвежца, ему сейчас 26. Он стал первым со времен Бобби Фишера американцем, претендовавшим на шахматную корону. Причём какое-то время он представлял Италию и только несколько лет назад стал играть под флагом США.

"Русский" Лондон

Матч первоначально планировалось провести в Азии, однако затем местом проведения был объявлен Лондон. Призовой фонд матча составил миллион евро, причем Карлсен получит 55 процентов суммы. Он, однако, может ещё увеличиться за счёт доходов от платных трансляций.

Матч прошёл в центре Лондона в здании бывшей художественной школы. Зрительный зал (гроссмейстеры были отделены от него плотным стеклом) не вмещал всех желающих, и организатором пришлось прибегнуть к системе тайм-слотов - покупка билета (цены начинались от 50 фунтов) гарантировала доступ в зал только на какое-то время, по его истечении зрители должны были уступить свои места другим желающим. При этом они могли остаться в здании, следить за происходящим на больших экранах, слушать комментарии гроссмейстеров и даже играть друг с другом в шахматы.

Матч организовала Международная шахматная федерация ФИДЕ, которую возглавляет бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович. "Русский след", несмотря на отсутствие на сцене россиян, был заметен: прямо на игровом столе была размещена реклама компании Kaspersky, в числе главных спонсоров матча значилась компания ФосАгро, а в VIP-зоне бесплатно наливали "шахматные" коктейли на основе водки Beluga.

Претендент был близок к победе

Матч Каруаны и Карлсена перед его началом сравнивали с другими выдающимися поединками шахматной истории - помимо уже упомянутых матчей Карпова с Каспаровым, это матчи Спасский-Фишер (1972 год) и Капабланка-Алехин (1927). Увы, в нём воплотились в жизнь мрачные прогнозы Капабланки о "ничейной смерти" шахмат. Это, впрочем, скорее стало доказательством силы обоих гроссмейстеров.

По ходу матча в большем числе партий преимущество имел Каруана - он был близок к победе уже в самой первой партии, и кто знает, как бы повернулись события, если бы Карлсену не удалось её спасти. Зато в последней 12-й партии норвежец необъяснимо для многих предложил ничью в лучшей позиции. Возможно, он не хотел рисковать, зная о своём превосходстве в грядущем тай-брейке.

Матч обошёлся практически без скандалов, если не считать удалённого с Youtube видео о подготовке Каруаны к поединку, где "нечаянно" были раскрыты личности помогавших ему гроссмейстеров.

Как бы то ни было, Магнус Карлсен победил, защитил свой титул ещё на 2 года и, можно сказать, исполнил завет Леонида Брежнева, сказавшего некогда Анатолию Карпову: "Взял корону - держи!"

Радио Свобода