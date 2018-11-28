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Политика

Царукян пригрозил разоблачить по телеканалу «Кентрон» тех, кто будет поливать ППА грязью

Лидер ППА Гагик Царукян, Иджеван, 28 ноября 2018 г.

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Лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян сегодня на встрече с жителями города Иджеван Тавушской области, помимо социальных и экономических вопросов, коснулся также поведения участвующих в выборах политических сил.

Лидер ППА пригрозил членам своей команды исключением из партии в случае, если те в ходе предвыборной кампании станут поливать грязью своих соперников.

А если кто-то из представителей других сил попытается сделать то же самое в отношении ППА, получит ответ в эфире принадлежащей Царукяну телекомпании «Кентрон».

«Сильный человек никогда ни о ком не скажет худого слова. Я предупредил всех членов своей команды: если я узнаю, что кто-то из вас поливал грязью или за счет других зарабатывал очки, знайте, исключу из партии, - сказал он, пригрозив, что если кто-то попытается сделать мишенью ППА, то вся его подноготная и все его прошлое попунктно будет представлено общественности по телеканалу «Кентрон».

Возглавляющий список ППА Царукян сегодня другие общины Тавушской области не посетил, провел агитационную кампанию только в Иджеване, а накануне он побывал лишь в родном городе Абовян.

И вчера, и сегодня в ходе агиткампании с речью выступил лишь Царукян. Он сегодня также избегал отвечать на вопросы журналистов. Удалось задать ему вопрос о результатах опроса, проведенного Международным республиканским институтом, согласно которому на этих выборах ППА займет третье место, получив 9% голосов, а второе место займет партия «Просвещенная Армения».

Царукян с иронией ответил, что рассчитывает занять 10-е место, и добавил, что если окажется не нужен народу, то он не живет одной политикой. «Пойдите и спросите об этом тех политиков, которые пропадут, если их убрать из политики. Царукян хочет сделать что-то хорошее. Я мучаюсь, думаю, делаю, приношу, показываю, представляю...хочу, чтобы мой народ жил хорошо», - сказал он.

Свою предвыборную кампанию «Процветающая Армения» завтра продолжит в Сюникской области. Здесь в качестве рейтингового кандидата от ППА баллотируется Наира Зограбян. Лидер ППА по рейтинговой системе не баллотируется.

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