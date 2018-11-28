Жители Армении в 2019 году будут платить за воду по тарифу 180 драмов за кубометр

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на сегодняшнем заседании обсудила вопрос о тарифах на воду и канализацию.

Комиссия решила уточнить суммарный тариф за розничные услуги водоснабжения и водоотвода (канализации) компании «Веолиа джур» и утвердить его в размере 191,414 драма за кубометр (с учетом НДС).

Комиссия приняла за основу меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении и компанией «Веолиа Джур» 26 ноября 2018 года, согласно которому 10,858 драма за кубометр из рассчитанного тарифа 202,272 драма за кубометр после соответствующих уточнений перенесены на 2025 год.

Регулятор также принял к сведению информацию, предоставленную Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении, о субсидировании тарифа на 11,414 драмов за кубометр воды.

В итоге в 2019 году пользователи за розничные услуги водоснабжения и водоотвода (канализации) будут платить по тарифу 180 драмов за кубометр (с учетом НДС), сообщает КРОУ.

Решение вступит в силу с 1 января 2019 года.

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате переговоров между правительством Армении и компанией «Веолиа джур» было принято решение о том, что тариф на питьевую воду в Армении не подорожает до 2024 года, добавив, что это первое серьезное сотрудничество между правительством Армении и французской компанией.

Отметим, что еще в августе единый оператор водоснабжения в Армении, компания «Веолиа джур», подала в Комиссию по регулированию общественных услуг заявку на повышение с 1 января 2019 года тарифа на воду с нынешних 191,414 драма до 205,125 драма за кубометр.