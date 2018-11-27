«До меня доходят сведения, что какие-то люди пытаются вовлечь школы в политические процессы» - Араик Арутюнян

«До меня доходят сведения о том, что какие-то люди в Спитаке пытаются вовлечь школы в политические процессы», - сегодня заявил исполняющий обязанности министра образования и науки, член блока «Мой шаг» Араик Арутюнян в ходе избирательной кампании в Спитаке.

Исполняющий обязанности министра заявил, что такая практика должна быть отвергнута и искоренена.

«Этим «озадаченным» нужно сказать: идите и занимайтесь своим бизнесом, сидите спокойно на своем месте и не вмешивайтесь в политические процессы», - заявил Арутюнян.

Как подчеркнул представитель блока «Мой шаг», «учитель должен ходить с гордо поднятой головой и пользоваться уважением учеников».