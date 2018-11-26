Никола Пашиняна и его команду в ночь после выборов ожидает большой сюрприз -Армен Ашотян

На предстоящих внеочередных выборах в Национальное собрание Армении Республиканская партия Армении (РПА) получит не ноль, а десятки тысяч голосов. Об этом, отвечая исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну, сегодня заявил заместитель председателя РПА Армен Ашотян.
Зампред РПА отметил, что Никола Пашиняна и его команду в ночь после выборов ожидает большой сюрприз.
«Еще не стартовала официальная избирательная кампания, а все властное медиаполе, все властные деятели, все обслуживающие власть политические силы начали предрекать Республиканской партии ноль голосов. Помните, Пашинян в Национальном собрании сказал: «вы получите ноль голосов». Подобные формулировки являются неуважением к гражданам Армении. Очевидно, что мы получим не ноль голосов, очевидно, что мы получим тысячи голосов, десятки тысяч голосов. Даже если допустить, что мы не пройдем в парламент, эти десятки тысяч человек являются полноправными гражданами Армении, обладающими паспортом Республики Армения», - на сегодняшней пресс-конференции сказал Ашотян.
По его словам, «псевдодемократические власти» превратили не согласных с ними людей в «мишень для критики».
«Люди стали бояться выражать свое мнение. У меня было много случаев в моем избирательном округе, когда люди, с которыми я беседовал, говорили: «Армен джан, штабы не открывай, мы не придем, но голоса отдадим вам. Не придем, потому что мы не хотим оказаться в центре внимания, не придем, потому что боимся потерять работу, не придем, потому что не хотим, чтобы потом к нам в дом пришли и сказали: «почему ты пошел в штаб Ашотяна или Республиканской партии?». Но таких людей много, и Никола Пашиняна и его команду ночью 9 декабря ожидает большой сюрприз», – сказал зампред РПА Армен Ашотян.
Отметим, что 26 ноября в Армении стартует избирательная кампания по внеочередным парламентским выборам, которые пройдут 9 декабря.
И.о. премьер-министра Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики предрекают убедительную победу на выборах.
Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.
РПА, которая также участвует в нынешних выборах, утверждает, что Никол Пашинян «злоупотребляет административным ресурсом». Политические оппоненты Пашиняна также критикуют его за «излишний популизм». Сам исполняющий обязанности главы правительства Армении категорически отвергает подобные обвинения.
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