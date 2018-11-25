Пашинян уходит в отпуск, «чтобы полноценно участвовать в избирательной кампании»

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о том, что с 26 ноября он уходит в отпуск.

«С завтрашнего дня я беру отпуск для того, чтобы полноценно участвовать в избирательной кампании», - написал он на своей странице в Facebook сегодня.

26 ноября в Армении начинается предвыборная агитация на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 декабря.

Ранее Пашинян заявил, что будет активно участвовать в избирательной кампании. Так, в понедельник запланированы встречи Пашиняна и членов его блока с избирателями в Талине, Маралике, Артике и Гюмри.