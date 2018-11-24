Пашинян и его сторонники проводят «общеереванское шествие» LIVE

В субботу утром исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вновь собрал своих сторонников на «общеереванское шествие».

Шествие началось в ереванском районе Нор Норк. Его участники планируют пройтись по «многочисленным улицам Еревана».

«Постараемся пройти по всем районам города. Надеюсь, что так мы еще раз провозгласим победу гордого гражданина Армении», - в своей записи на Facebook за два дня до мероприятия отметил Пашинян.

По его словам, шествие – это также хороший повод «встретиться и пообщаться».

Отметим, что 26 ноября в Армении стартует избирательная кампания на внеочередных парламентских выборах, которые пройдут 9 декабря.

И.о. премьер-министра Никол Пашинян возглавляет блок «Мой шаг», которому аналитики предрекают убедительную победу на выборах.

Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в апреле-мае текущего года против тогдашних властей, главным образом представленных Республиканской партией Армении (РПА) и ее лидером Сержем Саргсяном.

РПА, которая также участвует в нынешних выборах, утверждает, что Никол Пашинян «злоупотребляет административным ресурсом». Политические оппоненты Пашиняна также критикуют его за «излишний популизм». Сам исполняющий обязанности главы правительства Армении категорически отвергает подобные обвинения.