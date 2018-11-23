«Пашинян в своих выступлениях предвыборных посылов не делал» - и. о. министра диаспоры

Исполняющий обязанности министра диаспоры Мхитар Айрапетян не считает региональные визиты и. о. премьер-министра Никола Пашиняна предвыборной агитацией.

В программе «Интервью с Карленом Асланяном» в эфире «Азатутюн ТВ» Мхитарян заявил, что Пашинян в своих выступлениях предвыборных посылов не делал.

Отметим, что ряд политических сил заявили, что совершенные на днях и. о. премьер-министром рабочие визиты в Гегаркуникскую и Арагацотнскую области страны были обычной агитацией, сопровождавшейся злоупотреблением административным ресурсом.

«Я не разделяю этого мнения, потому что Никол Пашинян в своих выступдениях предвыборных посылов не делал, он выступал как исполняющий обязанности премьер-министра. Если помните, и во время предвыборной кампании по выборам в Совет старейшин Еревана была подобная обеспокоенность, однако он ни на сантиметр не отошел от закона», - сказал на это и. о. министра диаспоры.

На вопрос, что эти встречи с людьми на площадях городов, тем не менее, привлекают внимание СМИ и те невольно их освещают, Айрапетян ответил: «Такова реальность, что руководитель страны пользуется большой популярностью, это факт, с ним нужно считаться. Я смотрю на это нормально».

На вопрос, с какой целью в субботу команда Пашиняна собирается провести шествие в Ереване, Мхитар Айрапетян ответил, что это шествие также не будет носить предвыборный характер, просто премьер-министр решил провести шествие.

На вопрос, не странное ли приведено объяснение - «я соскучился по всем вам, давайте встретимся и проведем шествие» - для проведения шествия за два дня до официального старта предвыборной кампании, член команды Пашиняна ответил: «Нет я верю в искренность премьер-министра».

Он отметил, что прежние власти в основном избегали проведения больших собраний и встреч с народом, проводя закулисную деятельность. «Я понимаю Ваш вопрос, обеспокоенность, это немного удивительно, новая реальность в нашей жизни, однако, конечно, шествие не будет носить предвыборный характер», - заверил и. о. министра диаспоры.

На вопрос, как бы они отнеслись к этому, если бы при прежней власти первый номер списка партии власти, скажем, Серж Саргсян или Виген Саргсян, за несколько дней до старта предвыборной кампании вывел своих сторонников на улицы, Айрапетян ответил, что отнесся бы к этому нормально, если бы, конечно, это не было сделано без использования административного ресурса, без взяток и подобных механизмов.

«Они в прошлом никогда не могли без окольных путей обеспечить большие массы народа. В данном случае, если вы получите какой-либо сигнал из какое-либо ведомства, скажем Министерства диаспоры, о том, что я призывал в субботу прийти на шествие, я готов сразу же отказаться от своей политической карьеры», - заверил и. о. министра диаспоры.

Программу целиком можно посмотреть здесь: