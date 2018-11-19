«Наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны, и с этим все должны считаться» - Пашинян о ситуации в ОДКБ

Продолжается визит исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николя Пашиняна в Гегаркуникскую область.

Он начался с города Мартуни. Исполняющий обязанности премьер-министра посетил отремонтированную основную школу №2, после чего на городской площади встретился с жителями города, ответил на их вопросы и говорил о проблемах общины.

Затем визит продолжился в областном центре, Гаваре, где Пашинян встретился с руководителями общин области.

Глава общины Варденика Камо Бадалян выразил свое возмущение в связи с поведением президента Беларуси, который после саммита ОДКБ рассказал послу Азербайджана в Беларуси подробности саммита касательно вопроса избрания нового генерального секретаря ОДКБ.

В ответ Пашинян сказал: «Наши международные партнеры должны зафиксировать, что таких отношений, к каким они привыкли до сих пор, с Арменией больше не будет».

«Создается впечатление, что очень многие по инерции хотят, пытаются относиться к нам как к маленькой стране, маленькому народу. Я прямо говорю, что такое не пройдет, потому что, возможно, мы малочисленный народ, но мы не маленький народ, мы великий народ, потому что мы народ, имеющий многотысячелетнюю историю, мы народ культуры, мы народ генералов. Повторю, что в апреле-мае мы сделали то, что не имеет прецедента в человеческой истории. Но будьте уверены, что в этих отношениях наш народ и наше правительство в состоянии защитить интересы нашей страны, и с этим все должны считаться, и я обещаю вам, что будут считаться», - заявил и. о. премьер-министра.

Пашинян предупредил глав общин, а также присутствующих в зале директоров школ и руководителей других учреждений, чтобы они исключили порочные явления влияния на голоса избирателей во время выборов, использование административных рычагов и не принимали предложения тех политических сил, которые могут предложить, к примеру, составлять списки в их пользу.

Глава правительства добавил, что раздающие взятки, а также криминальные лица, районные авторитеты, которые попытаются активизироваться и обеспечить голоса в пользу той или оной силы, будут наказаны по всей строгости закона.

Он подчеркнул, что революция вернула власть народу, и народ своим голосом должен решить, кто будет руководить Республикой Армения.

Пашинян также говорил о проблемах области.

Визит продолжится в Севане.