Глава Генштаба ВС РА: «Искандер» - это не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян рассматривает ситуацию на границе в контексте региона в целом, где, по его словам, «наблюдается явный рост напряженности».

Сегодня на встрече со студентами в Гюмри Давтян указал, с одной стороны, на ситуацию в Сирии, с одной стороны, на противостояние между Россией и Западом. «Эти два фактора, конечно, влияют на наш регион, особенно учитывая, что в этом процессе непосредственно участвует Турецкая Республика: помимо военных действий против курдов, она проводит также операции в Сирии. Кроме того, наш сосед, Азербайджан, продолжает делать воинственные заявления и развивать свои вооруженные силы, пытаясь этим постоянно оказывать давление на народ и руководство Республики Армения, чтобы достичь определенных успехов или преимуществ в переговорном процессе», - сказал Давтян.

Глава Генштаба ВС РА заверил, что Вооруженные силы Армении делают все для обеспечения безопасности границ Армении. «А также для того, чтобы предостваить политическому руководству возможность в ходе переговоров чувствовать себя более уверенно и быть уверенным, что Вооруженные силы выполнят свою задачу», - добавил он.

Один из студентов задал вопрос о приобретенном у России ракетном комплексе «Искандер», отметив, что его не представляют общественности. На вопрос, проводились ли военные учения и боевые действия с использованием этого вида оружия, Давтян ответил: «Ракетный комплекс «Искандер» - это не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания. У нас также есть другие виды оружия, которое мы представим в свое время. Сейчас не самое удобное время для того, чтобы представлять их или заявлять о них. Имеющийся у нас комплекс «Искандер» впервые был представлен во время парада. После этого я не вижу необходимости в представлении. Что касается военных учений, то они проводятся регулярно, только в этом году было проведено четыре военных учения с участием «Искандера»».

Артак Давтян также обратился к зафиксированным в армии инцидентам, в частности недавней автомобильной аварии, в результате которой погибли четверо военнослужащих. «Это болезненный случай, уже однозначно было заявлено, что виновные будут наказаны», - сказал глава Генштаба ВС Армении.