Недалеко от Гориса перевернулся военный грузовик: 4 человека погибли, есть пострадавшие

Недалеко от города Горис Сюникской области Армении перевернулся военный грузовик: 4 человека погибли, есть пострадавшие. Об этом Радио Азаутюн сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня днем недалеко от Гориса перевернулся военный грузовик, перевозивший рядовой личный состав. К сожалению, вследствие аварии у нас есть погибшие и пострадавашие, состояние пострадавших в данный момент уточняется, их доставили в больницы, дополнительно об этом сообщим», - сказал Ованнисян.

Он также опубликовал имена погибших: Айрапет Володяевич Наирян, Грант Араевич Гаспарян, Эдгар Арменович Унанян, Давид Бенджаминович Мелконян. Всем погибшим было по 20 лет.

Чуть позже Ованнисян сделал запись в соцсети Facebook, сообщив, что «пострадавшие доставлены в госпиталь Сисиана и медцентр Гориса».

«По предварительной информации, у одного - переломы, крайне тяжелого состояния нет ни у кого. Новая информация последует», - написал Арцрун Ованнисян.

В другой записи пресс-секретарь Минобороны Армении также отмечает, что в грузовике находился 21 военнослужащий, из которых 19 - в кузове.

«Жизни 17 из 21 военнослужащего вне опасности, 8 - получили различные травмы. Медосмотр продолжается», - написал Ованнисян.