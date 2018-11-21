Бизнес и экономика не должны политизироваться - Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе с президентом Армении Арменом Саркисяном встретился сегодня с предпринимателями, представляющими различные отрасли страны. Встреча прошла под названием «Бизнес-среда и инвестиции: вызовы и решения».

«Мы убеждены, хотим и достигнем того, чтобы в Армении увеличилось число предпринимателей, то есть, людей, создающих результат, чей статус выше чем, к примеру, статус депутата, министра или любого госчиновика, - в своем выступлении сказал и. о. премьера и продолжил: - Не хочу, чтобы это интерпретировалось как понижение статуса чиновника, просто считаю, что в деле построения будущего нашей страны должно быть правильное распределение ролей, и вообще бизнес и экономика не должны политизироваться, и это, думаю, исходит из интересов всех нас - и общества, и деловых кругов, и эффективного управления».

Пашинян обратился также к экономическим показателям. Говоря о зафиксированном в сентябре снижении показателя экономической активности, и. о. премьер-министра объяснил это трансформацией экономики и изменением экономической структуры.

Отметив, что после сентябрьского спада показатель экономической активности в октябре составил 3%, и.о. премьера подчеркнул, что рост данного показателя зафиксирован на фоне двухзначного спада в традиционных отраслях экономики – сельском хозяйстве и горнодобывающей сфере.

По словам Пашиняна, в октябре в сфере промышленности был зафиксирован рост на уровне 8,1%, причем за счет роста производства, а не горнодобывающего сектора, а также 12-процентный рост экспорта. Это, по мнению и. о. премьер-министра, означает, что «озвученные и спрогнозированные нами процессы оздоровления в стране уже происходят».