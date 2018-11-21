«Официальные результаты голосования должны точно отражать волю граждан» - Пашинян в Арагацотнской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня находится с рабочим визитом в Арагацотнской области страны.

Пашинян провел встречу в областной администрации. В своем выступлении и. о. премьер-министра вновь подчеркнул, что правительство поставило перед собой задачу, чтобы предстоящие 9 декабря парламентские выборы стали «лучшими в нашей истории».

«Что мы имеем в виду, говоря о лучших выборах? Мы имеем в виду, что официальные результаты голосования должны точно отражать волю граждан Республики Армения», - пояснил и. о. главы правительства.

Никол Пашинян отметил важность исключения избирательных взяток, оказания давления на людей и добавил, что в Армении есть «институт говорящих», когда руководители предприятий приглашают работающих в их компаниях людей, руководители общин приглашают живущих в их селах людей и пытаются какими-то рычагами направлять их голосование. «Это явление также следует искоренить», - добавил он.