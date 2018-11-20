Пашинян: Главной задачей правительства станет осуществление экономической революции

После политической революции главной задачей правительства станет осуществление экономической революции не путем поощрения бедности, как при прежней власти, а путем поощрения труда. Об этом сегодня на продлившейся более трех часов пресс-конференции заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Самым большим достижением правительства в сфере экономики за прошедшие полгода, по мнению Пашиняна, стала ликвидация монополий, а самым большим провалом возглавляемого им правительства Пашинян назвал ситуацию, сложившуюся вокруг горнодобывающей сферы.

«В экономической сфере самым большим успехом считаю ликвидацию монополий в Армении, что десятки лет, практически, с первых лет независимости Армении, считалось ключевым препятствий для нашего экономического развития. Во-вторых, считаю борьбу с коррупцией, которая также десятки лет, по утверждению всех известных специалистов, была одной из важнейших препятствий для развития экономики, - сказал и. о. премьер-министра и продолжил: - Самым большим провалом и проблемой считаю то, что проводимая нами политика горнодобывающей сфере, которая, как я считаю, вытекает из интересов Армении, создает определенный негативный фон для инвестиционной среды, но я убежден, что этот инвестиционный фон обязательно будет восстановлен».

Несмотря на вопрос, Пашинян не уточнил, чьей работой в правительстве остался доволен в последние месяцы, а чьей - нет. Он отметил, что после выборов будет произведена оптимизация и число министерств, возможно, сократится с 17 до 12.

О «черных медиакампаниях»

И. о. премьер-министра не обошел тему «черных медиакампаний» против членов правительства, когда, к примеру, фейковые страницы распространяют фотографию о том, что якобы министр образования и науки допускает орфографические ошибки, или когда мишенью становится министр здравоохранения.

«Говорят: «вы представляете, министр сказал «31 февраля», представляете, вай, вай». Они представляют, о ком говорят? Кто-то считает, что, к примеру, министр транспорта не знает, что 31 февраля не бывает? А Арсен Торосян (министр здравоохранения)? Почему началась кампания против Арсена Торосяна? По очень простой причине: потому что Арсен Торосян осмелился «посягнуть» на «святая святых» прежнего правительства. Представляете, как кто-то может сделать такое по отношению к семье Микаэла Минасяна, владеющего известным количеством армянских информационных ресурсов? Кстати, скажу, что, согласно нашему обещанию, мы не предприняли никакого распределения этих ресурсов, в отличие от предыдущих, ни у кого не отняли ни одно СМИ и не собираемся этого делать», - сказал Пашинян.

Он заявил, что они не позволят фейковым страницам в соцсетях формировать общественное мнение. «Все обладают всеми ресурсами, и им кажется, что им удастся посредством фейков формировать общественное мнение. Мы этого не позволим. Потому что мы уверены, что при 1000 ваших СМИ мы одной своей правдой разгромим все ваши фейки», - заявил Пашинян.

Отвечая на обвинения в неопытности членов его кабинета, и. о. премьер-министра сказал, что рад тому, что у них нет опыта и в коррупции, а если он будет, то они удостоятся строжайшего наказания.

«Тот чиновник из нашего правительства, который захочет приобрести опыт в коррупции, станет моим личным врагом. Он подвергнется самому строгому наказанию, которой не подвергнутся даже «старые» коррупционеры», - пообещал Никол Пашинян.

«Никаких изменений без согласия народа не будет»

Обращаясь к наделавшей вчера много шума идее декларирования доходов или налогообложения уезжающих на заработки за рубеж граждан, Пашинян вновь отметил, что это была всего лишь идея, которая даже не была изложена на бумаге, и его правительство идет по пути облегчения налогового бремени граждан, а не его увеличения.

«Наше понимание состоит в том, что ни одно изменение, увеличение налогового бремени не может быть предпринято без согласия и мандата народа», - сказал он.

На вопрос, сколько похищенных средств после революции было возвращено в госбюджет, Пашинян ответил, что в период с мая по ноябрь в госбюджет возвращено 10 млрд 554 млн драмов, в настоящее время возбуждены уголовные дела по присвоениям и злоупотреблениям на сумму 64 млрд долларов. «Все ли это? Нет, не все. Потому что возможности следственных органов в определенной степени ограничены. Когда закончатся эти расследования – начнутся новые», - сказал и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

На внеочередных выборах в парламент возглавляющий блок «Мой шаг» Никол Пашинян готов участвовать в теледебатах, если первые лица других сил также примут в них участие.