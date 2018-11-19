КГД: «Нет какого-либо проекта или идеи налогообложения доходов выезжающих на заработки граждан»

Комитет государственных доходов (КГД) Армении выступил с разъяснением касательно процесса декларирования доходов физических лиц.

Отмечая, что тема всеобщего декларирования доходов физических лиц широко обсуждается в СМИ и социальных сетях, пресс-служба КГД «считает необходимым сообщить, что до внедрения проект должен быть вынесен на широкие общественные обсуждения, в ходе которых будут выявлены положительные и отрицательные стороны вопроса.

«Что касается механизма налогообложения доходов граждан, выезжающих на заработки за рубеж, то какого-либо подобного проекте или идеи нет, - заверяет КГД и продолжает: - А ответ председателя КГД в интервью СМИ исходил из общих принципов налогообложения полученных резидентами доходов (доходы, полученные из источников в Армении и иностранных источников), однако это не означает, что их доходы будут подлежать налогообложению или что обсуждается подобный проект».

К данной теме сегодня на внеочередном заседании правительства обратился также исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян, заверив, что без широких общественных обсуждений никакого увеличения налогового бремени не будет.

«Могут обсуждаться самые разные идеи. При этом, обсуждения могут часто искажаться и интерпретироваться не так, как есть. Они могут не удостаиваться одобрения людей, но они могут быть реализованы только с согласия общественности, - сказал Мирзоян и добавил: - Если эта идея будет реализована, должно быть исключено какое-либо двойное налогообложение. До этого мы должны понять, насколько Армения готова к этому».

На прошлой неделе Общественное радио сообщило, что «КГД ввел в обращение новую идею, согласно которой с 2020 года все граждане Армении в возрасте от 18 до 65 лет станут потенциальными плательщиками подоходного налога». В той же публикации, озаглавленной как «Механизм налогообложения сумм от «хопана», согласно КГД» есть интервью с председателем КГД Давидом Ананяном, который, в частности, сказал, что «потенциальными налогоплательщиками будут не только те, кто получают доход из-за границы, но и все граждане в возрасте 18-65 лет, которые получают доход любым способом».