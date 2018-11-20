Микаэл Мелкумян: Тарифы на газ и электроэнергию возможно снизить

Председатель парламентской следственной комиссии по изучению обоснованности тарифов на газ и электроэнергию Микаэл Мелкумян считает, что тариф и на газ, и на электроэнергию возможно снизить.

В то время как в «Газпроме» утверждают, что работают в Армении в убыток, комиссия уже в течение месяца изучает эти сферы, чтобы понять, насколько обоснованы тарифы и возможно ли найти варианты для их снижения.

По словам Мелкумяна, в случае электроэнергии уже в феврале можно снизить тариф как минимум на 3 драма. Тариф на газ также можно снизить, однако Мелкумян пока не сообщает - насколько. По его словам, в первую очередь нужно заняться потерями, которые составляют 6,69%. В то же время, около 4,5% теряются не из газораспределительной сети, а из газопровода. Один процент газа теряется на пути из Грузии в Армению - на 15-километровом участке, который не находится на территории Армении. Примечательно, однако, что потери газа на территории Армении составляют 3,5%.

«Естественно, «Газпром» говорит, что эти магистрали 50-летние, 30-40-летние. Я считаю, что здесь есть много проблем, которые не были решены в свое время. Здесь должен быть проявлен серьезнейший государственный подход: государство также должно подумать о том, за счет чего, как мы можем довести эти потери до минимума, что может стать прямым основанием для снижения тарифа. Для снижения на 1 драм нам будет необходимо около 2,5 млрд. Если в энергетике – 5,5 млрд, то здесь – 2,5 млрд. Мы эти 2,5 млрд должны изыскать для снижения потерь, в связи с вопросами прибыльности, жесткой оптимизацией, это шаги, которые мы должны предпринять. Но то, что это возможно, это факт», - сказал глава парламентской следственной комиссии.