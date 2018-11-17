Футбол: Армения разгромила Гибралтар в Лиге наций

Сборная Армении по футболу накануне в выездном матче разгромила команду Гибралтара в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча четвертой группы лиги D завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

В составе сборной Армении покер оформил форвард Юра Мовсисян, который отличился на 27-й, 48-й, 52-й и 54-й минутах. Также мячи у победителей забили Артур Карташян (66) и Александр Карапетян (90). У хозяев отличились Тжай Де Барр (10) и Адам Пристли (78).

Перед последним туром группового этапа сборная Македонии лидирует в группе с 12 очками, в активе сборной Армении 9 очков.

Сборная Армении сможет рассчитывать на выход в лигу С, если 19 ноября в гостях обыграет команду Лихтенштейна, а македонцы проиграют Гибралтару.