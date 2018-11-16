Парламент Армении не принял спорные изменения в законе, касающиеся «безопасности Католикоса»

Национальное Собрание Армении в пятницу не приняло поправки в законы «О свободе собраний» и «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих особой государственной охране», касающиеся «безопасности Католикоса всех армян».

Законопроекты, авторами которых являются депутаты фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), не смогли набрать необходимое количество голосов «за».

Авторы законопроектов, в частности, предлагали внести изменения, согласно которым собрания и митинги должны проводиться на определенном расстоянии от территории Армянской апостольской церкви, а правительство обязано предоставлять особую государственную охрану Католикосу всех армян.

Правительство дало отрицательное заключение по обоим законопроектам, аргументируя это тем, что при необходимости Католикос может лично обратиться за защитой к премьер-министру, который поручит соответствующим органам предпринять необходимые меры.

Изменения вызвали бурные дебаты в парламенте. Провластные депутаты призывали не низводить обсуждение вопроса «безопасности» Католикоса к вопросам религии и признания или непризнания особой роли Армянской апостольской церкви в жизни Армении.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян высказал недоумение в связи с законопроектами, согласно которым, по его словам, «Католикоса всех армян надо защищать от всех армян».

Другой провластный депутат Сасун Микаелян сказал: «Если сегодня Католикос не может находиться среди народа, то это его проблема».

Вице-спикер парламента, представитель фракции РПА Эдуард Шармазанов, между тем, подчеркнул значимость законопроектов, призвав всех проголосовать за него.

За первый законопроект проголосовало 43 депутата при необходимых 53-х. За второй законопроект высказались только 28 депутатов.

Назвав голосование по законопроектам «самым позорным за всю историю независимой Армении», Шармазанов демонстративно покинул зал заседаний. Его примеру последовал еще ряд депутатов.