Блок «Мой шаг» проведет агиткампанию под лозунгом «Никол - премьер-министр»

Правящий блок «Мой шаг» проведет предвыборную агитационную кампанию под лозунгом «Никол – премьер-министр!». С этим лозунгом представит свои планы избирателям в 3-ем избирательном округе занимающий 181-е место в списке кандидат, депутат Грачья Акопян. Последний является братом супруги исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

По словам Акопяна, его нахождение в последней тройке списка неслучайно и говорит о том, что приоритет не был дан родственникам.

На вопрос Радио Азатутюн, не является ли гарантией победы выдвижение от возглавляемого Николом Пашиняном блока в избирательном округе, охватывающем ереванские административные районы Шенгавит и Малатия-Себастия, Акопян ответил: «Связывать только с тем, что рейтинг Никола Пашиняна высок, и только благодаря этому я должен набрать много голосов по рейтинговой системе, считаю, не столь уж справедливо, потому что я работал и работаю, так что, уверен, что у меня будут свои избиратели, которые изберут меня за мою работу».

Список кандидатов постреволюционного блока в соцсетях был воспринят неоднозначно. Были критические замечания о том, что он нереволюционный. Грачья Акопян в связи с этим отметил, что критика не стала неожиданностью, важно, что список политический.

«Думаю, какой бы список ни опубликовали, он был бы воспринят общественностью неоднозначно, однозначно вызывал бы критику в соцсетях, что и произошло. Но вновь повторяю, список довольно, так сказать, политический и удачный», - сказал Акопян.

В первую пятерку списка бывшей правящей партии, Республиканской партии Арении (РПА), не вошел пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Так решили в партии.

Всегда гордящегося своей безупречной биографией Шармазанова мы спросили, означает ли это, что в партии посчитали, что он уступает по своему авторитету тем, кто находится выше него в списке, например, Армену Ашотяну, на что пресс-секретарь РПА ответил: «Так решила партия, так сочли удобным. Я раньше был 7-ым номером, а теперь 6-й, это прогресс, регресса не было. Это во-первых. Во-вторых, я неоднократно говорил, что ценность политических деятелей состоит не только в том, какое место они занимают в списках», - ответил Эдуард Шармазанов.

А если соперничество будет между ним и палкой для селфи и. о. премьер-министра Никола Пашиняна, проиграет ли он, как обещал его однопартиец Армен Ашотян, с высокой парламентской трибуны говоря о результатах соперничества между ним и Пашиняном? На этот вопрос Шарманов ответил: «Если проиграем, то проиграем мы все, если победим, то победим мы все. А обо мне поговорим 10 декабря».

Заявки на участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах представили 11 политических сил – 9 партий и 2 блока.