«Мы верим, что в результате демократических выборов в Армении будет сформировано легитимное, внушающее доверие правительство» - посол ЕС

Европейский союз, Германия, Великобритания и Швеция выделили Армении около 2 млн 920 тыс. евро с целью поддержки проведения назначенных в стране на 9 декабря внеочередных парламентских выборов. Правительство Армении выделило с этой же целью 700 тыс. долларов.

Сегодня в правительстве первый вице-премьер Арарат Мирзоян, глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальский, посол Германии Маттиас Кислер, посол Великобритании Джудит Фарнуорт, временный поверенный в делах посольства Швеции в Армении Мартин Фредериксон и постоянный координатор ООН в Армении, постоянный представитель ПРООН в Армении Шомби Шарп подписали документ, провозглашающий старт программы «Поддержка избирательного процесса в Армении», на основе которой будут выделены средства.

Цель программы – обеспечить проведение 9 декабря прозрачных, заслуживающих доверия, справедливых и свободных выборов, подписывая документ, заявил и. о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян.

«Я уверен, что в основе всех этих усилий лежат не только чисто технические, рабочие обязательства, но и искренняя приверженность и вера всех партнеров в идею проведения демократических выборов в Армении. Излишне говорить, что свободные, справедливые и демократические выборы являются краеугольным камнем устойчивого развития нашей страны», - заявил Мирзоян.

Целью программы является обеспечение дальнейшего использования оборудования для идентификации избирателей, представленное на выборах в 2017 году, обеспечение в день голосования прямой трансляции с избирательных участков и подсчета голосов путем оснащения 1500 из 2000 избирательных участков устройствами веб-видеозаписи, улучшение процесса регистрации избирателей и так далее.

«Не продавайте свои голоса, не берите избирательные взятки», - обращаясь к гражданам Армении, сказал посол ЕС в Армении Петр Свитальский, призвав сделать предстоящие выборы лучшими в истории Армении выборами, которые смогут стать примером для других стран.

«Мы считаем, что в новой Армении совершенно новая политическая атмосфера. Мы считаем, что правительство и другие институты, участвующие в избирательном процессе, обладают политической волей для обеспечения наилучших стандартов проведения выборов. Это позволяет мне быть очень оптимистичным, поскольку наличие политической воли очень существенно. Вы можете иметь самый лучший Избирательный кодекс или самые лучшие технические средства, но если отсутствует политическая воля, вы знаете, что происходит. На этот раз, думаю, есть политическая воля, а у граждан Армении есть большие ожидания. Я считаю, что после событий апреля-мая граждане Армении действительно знают и понимают, насколько важны выборы для будущего страны. Поэтому мы также ждем этих выборов, и, как я уже сказал, готовимся к лучшим выборам в истории Армении, прошу, не разочаруйте меня», - сказал Свитальский.

На вопрос, возможно ли, что после декабрьских выборов Евросоюз установит качественно новые отношения с Арменией, посол ЕС ответил: «Мы готовы поднять отношения с Арменией на новый уровень, и для этого у нас есть инструмент – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Мы верим, что в результате [предстоящих] демократических выборов в Армении будет сформировано стабильное, легитимное и внушающее доверие правительство, что очень важно для долгосрочного сотрудничества с Евросоюзом. Мы продолжим начатый нами диалог с нынешним правительством Армении о тех направлениях, в которых ЕС может помочь Армении в модернизации ее экономики, политической, судебной, социальной, образовательной и других систем. Да, эти выборы могут стать очень важным пунктом, который поможет сделать наши отношения более крепкими. Вы знаете, что аккредитованные в Армении послы стран Евросоюза провели очень продуктивную встречу с исполняющим обязанности премьер-министра, во время которой мы подтвердили нашу приверженность, в случае новой политической атмосферы в парламенте и правительстве после выборов, сделать наши отношения более крепкими и глубокими. Мы должны смотреть в будущее, когда говорим об отношениях с Европейским союзом. В настоящее время мы обсуждаем новую финансовую концепцию, рассчитанную на несколько лет, новый крупный бюджет ЕС, поэтому это очень удобный момент говорить об амбициозных программах, проектах и включить их в долгосрочные программы Евросоюза».