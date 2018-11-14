«Мы ждем лучших в истории Армении выборов» – посол ЕС

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян накануне принял аккредитованных в Армении послов государств-членов Европейского союза во главе с руководителем делегации ЕС, послом Петром Свитальским.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян отметил, что развитие отношений с Европейским союзом является одним из приоритетов внешней политики Армении и подчеркнул важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, которое обеспечивает эффективные механизмы развития двустороннего партнерства и реализации реформ в нашей стране. По его словам, межведомственной комиссией уже разработана и передана на обсуждение в ЕС дорожная карта для реализации соглашения. Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что Армения находится в процессе исторических перемен, и реформы направлены на развитие демократии и экономики, борьбу с коррупцией, модернизацию системы правосудия, защиту прав человека, укрепление свободы слова и др. По словам Никола Пашиняна, все изменения и реформы основаны на требовании общества. Исполняющий обязанности главы правительства подчеркнул важность финансовой и технической помощи, оказанной ЕС нашей стране, и выразил уверенность, что они сделают все запланированные программы более эффективными и предметными. Никол Пашинян отметил, что борьба с коррупцией и реформы в вышеупомянутых направлениях в новой Армении являются приоритетом для правительства.

Коснувшись предстоящих парламентских выборов, Никол Пашинян подчеркнул, что они будут иметь большое значение в плане укрепления демократии в нашей стране. «Новый парламент и правительство будут построены на широкой общественной поддержке и доверии, что поможет довести до конца процесс, начатый бархатной революцией. Благодарю за поддержку ЕС в организации выборов. Мы готовимся к реформе наших политических и экономических институтов. Однако ваша поддержка поможет нам дополнить существующие возможности, чтобы сделать реформы более эффективными. Не случайно, что сегодня, когда мы достигли значительного прогресса в укреплении демократии, наше общество ожидает большей поддержки со стороны европейских партнеров», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности главы правительства добавил, что Восточное партнерство является движущей силой сотрудничества Армении с ЕС, и Армения готова сделать все возможное для максимально эффективного сотрудничества. Никол Пашинян придал большое значение расширению сотрудничества в сфере торгового оборота и инвестиций, а также реализации соответствующих шагов.

«Чем эффективнее мы укрепляем верховенство закона и создание равных условий в экономике, тем более широкие перспективы открываются для развития двустороннего экономического сотрудничества и привлечения инвестиций из стран ЕС», - сказал исполняющий обязанности премьер-министра, отметив важность шагов по либерализации визового режима.

Никол Пашинян выразил удовлетворение в связи со сбалансированным подходом ЕС в вопросе урегулирования карабахской проблемы и поддержкой усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Никол Пашинян подчеркнул важность более тесного знакомства с потребностями и устремлениями народа Карабаха. Он обратил внимание на необходимость использования в документах ЕС согласованных формулировок, которые будут соответствовать позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также подчеркнул важность последовательных усилий ЕС по предотвращению военных эскалаций и провокаций в регионе.

Петр Свитальский подчеркнул факт позитивных изменений в Армении и выразил уверенность, что они обеспечат новый результат для армянского народа. По словам посла, реализация программ по конкретным направлениям в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве будет способствовать осуществлению всеобъемлющих и институциональных реформ в Армении, которые придадут новый импульс развитию и прогрессу нашей страны.

Петр Свитальский отметил важность и приветствовал шаги правительства по реализации целенаправленных и последовательных программ по борьбе с коррупцией, модернизации системы управления, защите прав человека, укреплению свободы слова, улучшению инвестиционной среды. Посол подчеркнул, что ЕС готов продолжать поддерживать армянских партнеров. Он выразил уверенность, что при поддержке ЕС внеочередные парламентские выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными. «Мы ждем лучших в истории Армении выборов», - подчеркнул Питер Свитальский.

В ходе встречи Никол Пашинян ответил на вопросы послов, которые касались политических изменений в Армении, процесса реформ, предстоящих парламентских выборов, урегулирования карабахского конфликта и других проблем регионального значения.