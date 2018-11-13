Действия мэрии были правомерными, законными и правильными – советник мэра Еревана

Вчерашние действия мэрии Еревана были правомерными, законными и правильными. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил советник мэра Еревана Камо Ареян, касаясь демонтажа незаконного строения в административном округе Нор Норк.

Отметив, что данное строение на улице Гюрджян было «абсолютно незаконным», Ареян призвал граждан воздераться от незаконного строительства и захвата земли, в противном случае их ждет наказание в соответствии с законом.

«Я не говорю, что в прошлом не было [незаконных действий], были. Были и незаконный захват земли, и незаконное строительство, были сносы, но сейчас задача поставлена очень четко: провести линию, исключить незаконный захват земли и незаконную застройку», - отметил советник мэра.

На вопрос, значит ли это, что в прошлом эта линия не была проведена четко, Ареян ответил: «Была, но также были люди, которые ее пересекали. Это явление всегда было в городе, но нужно один раз проявить четкую решимость и волю, чтобы исключить это явление в городе».