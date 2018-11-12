Ален Симонян: Подзаголовком этих выборов будет «устранение РПА и Сержа Саргсяна» с политической арены

В партии «Гражданский договор» считают невероятным появление бывшей правящей партии, Республиканской партии Армении (РПА), в парламенте после предстоящих в декабре внеочередных выборов.

Более того, член «Гражданского договора», депутат Ален Симонян призывает республиканцев вообще отказаться от идеи участия в выборах.

Комментируя заявление возглавляющего избирательный список РПА Вигена Саргсяна о том, что РПА является единственной оппозиционной силой и Пашинян должен быть заинтересован в ее присутствии в парламенте и должен лично проголосовать за их партию, Симонян отметил, что для того, чтобы быть оппозицией, и Виген Саргсян и РПА должны иметь связь с народом, чего нет.

«Я утверждаю, что и руководитель, и первый номер Республиканской партии (говоря «руководитель», я имею в виду Сержа Саргсяна, напомню, что Серж Саргсян не ушел и пока возглавляет РПА) не знают народ Республики Армения. Не зная боли и проблем этих людей, они просто не могут восприниматься мной в качестве оппозиции. Они воспринимаются мной как группа реваншистов», - сказал Симонян.

На вопрос считает ли он реалистичными претензии Республиканской партии на то, чтобы стать второй по величине политической силой в парламенте, представитель «Гражданского договора» ответил: «Нет, конечно, не считаю нереалистичными. Я вообще считаю нереальным присутствие РПА в Национальном собрании. Они уже присутствовали в нем, народ Республики Армения видел, что происходит, когда они участвуют в управлении страной. Лично у меня есть большие сомнения в том, что они окажутся в парламенте. Подзаголовком этих выборов будет устранение РПА и Сержа Саргсяна с политической арены».

Другой депутат от «Гражданского договора», Грач Акопян, также исключает возможность того, что РПА удастся преодолеть проходной порог и оказаться в парламенте. В ответ на утверждение первого заместителя председателя РПА Вигена Саргсяна о том, что РПА -единственная оппозиция, Акопян подчеркнул, что оппозицией могут быть «Просвещенная Армения», блок «Мы», но этот вопрос решит народ посредством выборов.

Депутат от блока «Елк» также с иронией добавил, что уверен, что республиканцы в день выборов проголосуют за возглавляемый Николом Пашиняном блок «Мой шаг».

По поводу возможности преодоления РПА проходного порога Акопян сказал: «Если бы они сделали ребрендинг, если бы этот тормоз-РПА от них оторвали, чтобы на них не было выбито «РПА», то возможно… там есть депутаты, которые стоят того, чтобы оказаться в парламенте, и, возможно, они оказались бы в парламенте. Но под именем РПА я это исключаю».

Отметим, что вчера Республиканская партия после заседания совета опубликовала заявление, в котором, касаясь сложившейся в стране внутриполитической ситуации, подвергла резкой критике Никола Пашиняна и его правительство. В частности, согласно РПА, вместо обещанного экономического взлета наблюдаются инфляция, сокращение иностранных инвестиций, проявляется враждебное отношение к хозяйствующим субъектам, предприниматели рассматриваются в качестве преступников, борьба с коррупцией превращается в избирательное правосудие, политическое сведение счетов и прочее.

Между тем, Грач Акопян на это возразил, что они пока проводят очистку от мусора, накопившегося за десятилетия правления РПА.

Добавим, что в партии «Процветающая Армения» (ППА), возглавляемой Гагиком Царукяном, в ответ на заявление Вигена Саргсяна о том, что сегодня РПА является единственной оппозицией в стране, отметили, что реальная политика не определяется заявлениями.

Генеральный секретарь совета ППА Наира Зограбян скептически настроена в отношении претензий РПА: «Я бы не была такого большого мнения о претензиях Республиканской партии на то, чтобы стать актуальным полюсом. Реальная политика не определяется заявлениями, желаниями, намерениями и подобными экзотическими высказываниями о том, что Никол Пашинян проголосует за РПА. Ральная политика определяется в результате голосования реального избирателя. Я не люблю превращать политику в предсказания Нострадамуса или гадание на кофейной гуще. Реальная политика будет определяться по итогам выборов».