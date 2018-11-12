РПА претендует на то, чтобы стать второй по величине силой в будущем парламенте

Потерявшая власть в результате народного давления Республиканская партия Армении (РПА) считает, что сегодня является единственной реальной оппозицией и претендует на то, чтобы стать второй по величине силой в будущем парламенте.

Вчера после заседания совета РПА во главе с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном, которое продлилось около пяти часов, бывший министр обороны Виген Саргсян заявил, что РПА во главе с ним примет участие во внеочередных выборах в Национальное собрание.

«В конце концов, на предстоящих выборах решается не вопрос о том, кто будет властью, этот вопрос, похоже, уже решен, и я думаю, что тот премьер-министр, которого наши собравшиеся на площади соотечественники указали в качестве народного кандидата и которому Национальное собрание предоставило такую возможность, должен продолжить выполнять ту обязанность, которую взял на себя. Ему есть что доказывать, ему есть что делать, и мы готовы в качестве оппозиции уравновесить это в будущем парламенте», - сказал Саргсян.

Виген Саргсян вчера был избран первым заместителем председателя РПА, сменив на этой должности бывшего премьер-министра Карена Карапетяна. Последний вчера даже не пришел на заседание совета РПА, о его дальнейшей судье однопартийцы молчат.

По словам Вигена Саргсяна, РПА не является карманной оппозицией. Армения, по его мнению, сейчас нуждается в РПА. Более того, он считает, что в день выборов 9 декабря в пользу РПА должен проголосовать и сам исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Я считаю, что если Никол Пашинян честен в своем стремлении построить новую Армению, то он, оставшись один в избирательной кабинке, проголосует за Республиканскую партию. Если он этого не сделает, значит, он хочет иметь карманную оппозицию. Другие силы в основном либо вышли из блока «Елк», либо за это время успели подписать ряд договоров и заявлений о сотрудничестве с господином Пашиняном, что, думаю, ослабляет их возможность выступать с оппозиционных позиций», - заявил представитель РПА.

Других кандидатов от РПА Виген Саргсян пока не назвал, отметив, что в среду список партии будет представлен в Центральную избирательную комиссию, он и другие кандидаты партии будут выдвинуты также по рейтинговым спискам.

По словам бывшего министра обороны, Серж Саргсян не примет участия в выборах и не будет участвовать в агитационной кампании. Экс-президент, однако, продолжит возглавлять Республиканскую партию.

На вопрос Радио Азатутюн о том, почему, несмотря на уход Сержа Саргсяна в отставку и его заявление о том, что он был неправ, а Пашинян – прав, экс-президент не покинул также пост руководителя партии, Виген Саргсян ответил: «Согласно уставу, вопрос председателя Республиканской партии Армении обсуждается и решается на съезде партии, и весной 2019 года, так или иначе, мы должны провести съезд. В этих условиях организация съезда - это крайне важный процесс, он должен быть лишен каких-либо формальностей, то есть, должны быть реальные, серьезные обсуждения на местах, на районном, областном уровне, а затем на общем съезде, и на этом съезде должен быть сформирован также руководящий состав партии. Я считаю, что одной из целей форсирования проведения внеочередных выборов было также лишение нашей партии возможности организовать нормальный съезд».

Вчера в заседании совета РПА приняли участие также ряд одиозных представителей этой партии, в том числе бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян. Примерно за три часа до завершения заседания он немного рассерженным покинул офис партии и уехал на автомобиле, не ответив ни на один вопрос.