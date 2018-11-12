РПА примет участие в досрочных парламентских выборах - Виген Саргсян

Республиканская партия Армении (РПА) решила принимать участие во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 декабря. Об этом накануне заявил бывший министр обороны, член РПА Виген Саргсян, выступая на пресс-конференции, которая последовала за заседанием Совета РПА в расширенном составе.

«Принято решение участвовать в досрочных выборах. Мы делаем заявку на то, чтобы стать главной оппозиционной силой на этих выборах, и мы считаем, что у нас есть для этого возможность, наши ресурсы, знания и опыт позволяют нам это, к тому же у нас есть принципиальные противоречия с нынешними властями, которые позволят нам в полной мере использовать статус оппозиционной силы для того, чтобы у нас было более эффективное управление», - заявил Виген Саргсян, отметив, что возглавит список РПА на выборах.

По словам бывшего министра обороны, РПА будет просить мандат у народа не для того, чтобы стать властью, а для того, чтобы «нести тяжелое бремя, будучи оппозицией».