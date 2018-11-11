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Политика

Пашинян высказался за теледебаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян

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Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян высказался за проведение теледебатов в ходе предстоящей кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание.

«Я считаю, что на предстоящих парламентских выборах должна быть заложена основа новой традиции, которая в дальнейшем должна быть закреплена и законодательством. Дебаты в прямом эфире – с участием первых лиц всех участвующих в выборах политических сил», – написал Пашинян на своей странице в Facebook.

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