Пашинян высказался за теледебаты

Накануне исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян высказался за проведение теледебатов в ходе предстоящей кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание.

«Я считаю, что на предстоящих парламентских выборах должна быть заложена основа новой традиции, которая в дальнейшем должна быть закреплена и законодательством. Дебаты в прямом эфире – с участием первых лиц всех участвующих в выборах политических сил», – написал Пашинян на своей странице в Facebook.