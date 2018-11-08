Армения ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ

Правительство Армении ведет переговоры с Министерством энергетики России и российским «Газпромом» о снижении цены на поставляемый в Армению природный газ.

«В настоящее время ведутся переговоры и в связи с формированием цены на газ на границе, и в связи с внутренней структурой, - сегодня после заседания правительства на брифинге с журналистами заявил исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян. - Естественно, переговоры ведутся о снижении, и чтобы не повлиять на ход переговоров, мне кажется, мы должны еще немного подождать, когда переговоры завершатся, тогда мы представим детали».

В настоящее время «Газпром» продает своей дочерней компании «Газпром Армения» газ на границе по цене 150 долларов за 1000 кубических метров, и тот же газ российский монополист, которому принадлежит вся газораспределительная сеть Армении, продает населению почти вдвое дороже, по сегодняшнему курсу примерно за 284 доллара.

Вопрос цены на поставляемый в Армению газ премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву в июне этого года.

По словам экономиста, члена партии «Армянский национальный конгресс» Ваагна Хачатряна, по сравнению с другими странами Евразийского экономического союза – Россией и Казахстаном, цена на газ в Армении является высокой, что создает плохие конкурентные условия для армянских компаний.

«Почему на границе газ покупается за 150 долларов, а мы за него платили 300 долларов, даже 380 долларов несколько лет назад. То есть, этот вопрос всегда стоял, и нам давались различные объяснения, которые, на самом деле, как становится ясно из серьезного профессионального анализа, не имеют никаких оснований. Это было обусловлено в основном очень неудачным менеджментом тогдашнего руководства «Газпром Армения» или «АрмРосгазпрома»», - в беседе с Радио Азатутюн прокомментировал Ваагн Хачатрян.