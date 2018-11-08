«Упущения были» - Габриэл Балаян о вчерашнем ДТП

По факту автоаварии, произошедшей 7 ноября на дороге Воротан-Хндзореск, наряду со служебным расследованием в Следственном комитете также проводится расследование, следовательно, по словам исполняющего обязанности заместителя министра обороны Армении Габриэла Балаяна, давать какие-либо комментарии на данном этапе было бы неправильно.

В то же время замминистра обороны отмечает, что упущения были.

«Действительно, были упущения со стороны того, кто был ответственен, также были упущения со стороны военнослужащих воинской части различного звания. Теперь специальная комиссия работает в этом направлении, привлечены все силы, чтобы подобных беспрецедентных событий больше не происходило. Были определенные нарушения технических правил, могут также выявиться определенные неисправности», - сегодня после заседания правительства в беседе с журналистами сказал замминистра обороны.

На вопрос журналиста, произошло ли это из-за неисправности тормозов, Балаян ответил: «Если комиссия до сих пор не дала заключение, я не считаю, что это объективно. Это одна из обсуждаемых версий».

Вследствие произошедшего вчера ДТП четверо военнослужащих погибли, 17 – с различными травмами были доставлены в военный госпиталь Зангезурского гарнизона. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Исполняющий обязанности министра обороны Давид Тоноян также заявил, что по факту «ведется служебное расследование, и, по предварительным данным, уже ясно, что среди причин трагического ДТП с участием военнослужащих имелся ряд грубых упущений технического характера, а также связанных с организацией несения воинской службы».

Давид Тоноян заверил, что виновные будет наказаны по всей строгости закона.