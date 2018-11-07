Профессорско-преподавательский состав Медицинского университета не мог заниматься провокациями - Армен Мурадян

После 18-летнего перерыва Ереванский государственный медицинский университет (ЕГМУ) сегодня на заседании ученого совета закрытым тайным голосованием избрал деканов двух факультетов.

По завершении заседания ученого совета ректор ЕГМУ Армен Мурадян ответил на вопросы Радио Азатутюн.

Касаясь прозвучавшего в ходе последней пресс-конференции исполняющего обязанности министра здравоохранения Арсена Торосяна обвинения в том, что адресованное премьер-министру открытое письмо, написанное группой студентов, преподавателей и профессоров университета во главе с Арменом Мурадяном, было провокацией лично против и. о. министра и «операцией по раздуванию из мухи слона», Мурадян отметил: «Профессорско-преподавательский состав Медицинского университета не мог заниматься провокациями. Они заняты созданием врачей».

В связи с заявлением о выявленных случаях неэффективных закупок в медицинских учреждениях в годы его пребывания в должности министра здравоохранения Армен Мурадян сказал, что этим могут заняться правоохранительные органы.

В ближайшее время будет также сформирован совет попечителей ЕГМУ, в который, по всей вероятности, не будет включен ни один человек, занимающий политическую должность, в том числе и министр здравоохранения.

«Это политическое решение о том, кто должен быть включен, чтобы избежать столкновения интересов. В конце концов, министерства могут установить постоянный контроль. Если обратиться к государственным экзаменам, все они записываются на видео, и я не думаю, что нужно тратить время министра, чтобы он стал участником процесса, который записывается на видео», - сказал Мурадян.