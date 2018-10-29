Директор Национального центра охраны психического здоровья подал в отставку

Директор Национального центра охраны психического здоровья Нарек Ванесян, являющийся одним из кадров исполняющего обязанности министра здравоохранения Арсена Торосяна, подал заявление об отставке.

Решение было принято сегодня после встречи с и. о. министра здравоохранения, однако Торосян заявляет, что это не имеет отношения к инциденту, имевшему место на днях в Ереванском государственном медицинском университете.

Ванесян будет освобожден с занимаемой должности за воспрепятствование работе Защитника прав человека Армении. 26 октября, по утверждению офиса омбудсмена Армении, Нарек Ванесян продемонстрировал незаконное поведение.

«Я знаком с деталями инцидента, есть противоречивые мнения, но в любом случае, на мой взгляд, было определенное воспрепятствование, что недопустимо, и я считаю, что подобные случаи должны быть исключены», - сказал Торосян.

В ответ на критику о том, что Нарек Ванесян, будучи его другом, стал директором психиатрической больницы Нубарашена, Торосян заявил, что у него как у руководителя сферы друзей нет. С Ванесяном он знаком с 2016 года, тот был избран главой вышеуказанного учреждения по итогам конкурса, после отставки временно исполняющего обязанности, заверил и. о. министра здравоохранения.

Что же касается инцидента, произошедшего на днях в Государственном медицинском университете, то, по словам Арсена Торосяна, «это была всего лишь хорошая операция по раздуванию из мухи слона».

Инцидент произошел на прошлой неделе. Вручение магистерских дипломов совпало с визитом в вуз лауреатов Нобелевской премии в области химии, в ходе которого, согласно группе студентов, преподавателей и профессоров, Нарек Ванесян проявил «не подобающее выпускнику, гражданину и врачу поведение, отпуская ненужные реплики с места, отказавшись от выступления и толкнув одного из преподавателей».

Вышеупомянутая группа, возмущенная поведением Ванесяна, написала открытое письмо премьер-министру. Это, однако, по словам Арсена Торосяна, было не только попыткой «сделать из мухи слона», но также провокацией против него. А провокатором, по его утверждению, является руководство вуза, в том числе ректор вуза, бывший министр здравоохранения Армен Мурадян.

«Некоторых из подписавших письмо вызвали и заставили его подписать, часть отказалась, некоторые из подписавшихся людей находились и до сих пор находятся за пределами Армении, зафиксируйте это. Поэтому я считаю, что это было организовано в том числе и против меня», - добавил Арсен Торосян.

И. о. министра здравоохранения говорит, что были те, кто использовал этот повод, чтобы совершить действия лично против него. О ком именно идет речь, Арсен Торосян заявляет открытым текстом: «Я обращаюсь к все еще послу Армении в Ватикане Микаэлу Минасяну. Господин Минасян, Вы в своем личном окружении заявляете, что Арсен Торосян - Ваш личный враг и что Вы готовы меня в кавычках уничтожить. Я хочу Вас проинформировать, что я не считаю Вас своим личным врагом и мое уничтожение и то, что я Ваш личный враг, никак не изменит ход этого уголовного дела, никак. Даже если я подам в отставку и уйду, это дело не будет закрыто, и, следовательно, Вы ничего не выиграете от этого», - подчеркнул и. о. министра здравоохранения.

Напомним, что отец посла Армении в Ватикане Ара Минасян недавно был освобожден от должности директора медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич». В результате ведомственной проверки в медцентре выяснилось, что государству был причинен ущерб в размере 545 млн драмов (более 1,1 млн долларов), было возбуждено уголовное дело.

Между тем, ректор Государственного медицинского университета сегодня воздержался от комментирования заявлений и. о. министра здравоохранения. В беседе с Радио Азатутюн Армен Мурадян призвал обратиться к пресс-секретарю вуза. Последняя отметила, что о провокации не может быть и речи. Что касается подписей, то, по словам Шушан Даниелян, под открытым письмом стоят поименные подписи, ни на кого из этих людей давление не оказывалось. Она заметила, что Торосян имен не назвал.

«Мы исключаем провокацию. Разве мы спровоцировали, что он толкнул гражданина, мы спровоцировали, что он бросал реплики, мы спровоцировали, что он хлопал дверями?» - добавила Шушан Даниелян.

Она также отметила, что между Арсеном Торосяном и Арменом Мурадяном нет никаких противоречий.