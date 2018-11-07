Глава ФФА Артур Ванецян встретился с президентом ФИФА

Президент Федерации футбола Армении (ФФА) Артур Ванецян и первый вице-президент и генеральный секретарь ФФА Армен Меликбекян по приглашению президента ФИФА Джанни Инфантино отбыли в швейцарский Цюрих.

Вчера, 6 ноября, состоялась встреча между президентом ФИФА и руководящим составом ФФА, в ходе которой Артур Ванецян и Армен Меликбекян представили перспективы развития армянского футбола на ближайшие годы. В частности, были представлены программы развития инфраструктуры в регионах, а также детско-юношеского футбола по всей стране, проводимые в целях стимулирования массового футбола.

Представленные ФФА программы удостоились высокой оценки, а президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Армения в случае реализации программы может стать примером для многих стран, говорится в сообщении пресс-службы ФФА.

Президент ФФА Артур Ванецян пригласил Джанни Инфантино в Армению. Согласно предварительной договоренности, визит президента ФИФА в Армению состоится в 2019 году.