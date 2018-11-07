Рисуя революцию. Как дети запечатлели восстание большевиков в 1917 году

Революция 1917 года кардинально изменила жизни многих людей. Исторические события наложили свой отпечаток на мировую историю, на жизни людей, на детей, чье будущее окутала неизвестность. В московском Государственном историческом музее в апреле 2017 года прошла выставка, посвященная детскому творчеству 1917-18 годов. Как видели Революцию школьники того времени – галерея Настоящего Времени.
Редакция Настоящего Времени выражает благодарность Государственному историческому музею в Москве за предоставленные рисунки. Материал был впервые опубликован 7 ноября 2017 года к 100-летию Революции.
Редакция Настоящего Времени выражает благодарность Государственному историческому музею в Москве за предоставленные рисунки. Материал был впервые опубликован 7 ноября 2017 года к 100-летию Революции.
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