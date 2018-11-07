Рисуя революцию. Как дети запечатлели восстание большевиков в 1917 году

1 К 1919 году педагог и ученый Василий Сергеевич Воронов, занимавшийся изучением детского творчества, собрал большую коллекцию рисунков своих учеников и передал ее музею. Воронов работал преподавателем в двух московских учебных заведениях для мальчиков: гимназии имени М. В. Ломоносова и реального училища И. И. Александрова.



Неизвестный автор. "Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября"