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Рисуя революцию. Как дети запечатлели восстание большевиков в 1917 году

Революция 1917 года кардинально изменила жизни многих людей. Исторические события наложили свой отпечаток на мировую историю, на жизни людей, на детей, чье будущее окутала неизвестность. В московском Государственном историческом музее в апреле 2017 года прошла выставка, посвященная детскому творчеству 1917-18 годов. Как видели Революцию школьники того времени – галерея Настоящего Времени.

Редакция Настоящего Времени выражает благодарность Государственному историческому музею в Москве за предоставленные рисунки. Материал был впервые опубликован 7 ноября 2017 года к 100-летию Революции.
К 1919 году педагог и ученый Василий Сергеевич Воронов, занимавшийся изучением детского творчества, собрал большую коллекцию рисунков своих учеников и передал ее музею. Воронов работал преподавателем в двух московских учебных заведениях для мальчиков: гимназии имени М. В. Ломоносова и реального училища И. И. Александрова. Неизвестный автор. &quot;Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября&quot;
1 К 1919 году педагог и ученый Василий Сергеевич Воронов, занимавшийся изучением детского творчества, собрал большую коллекцию рисунков своих учеников и передал ее музею. Воронов работал преподавателем в двух московских учебных заведениях для мальчиков: гимназии имени М. В. Ломоносова и реального училища И. И. Александрова.

Неизвестный автор. "Московский фронт 1917 года 28 октября по 1917 года 5 ноября"
&quot;Он, как педагог и психолог, анализировал детское творчество, исходя из того, что рисунки мальчиков, тем более, события &ndash; это война, революция, конечно, интересен всегда взгляд мальчика, мальчик был более пытлив в создании своих произведений&quot;, &ndash; рассказал в интервью Радио Свобода Евгений Лукьянов, куратор выставки. Неизвестный автор. &quot;Дом со следами обстрела&quot;
2 "Он, как педагог и психолог, анализировал детское творчество, исходя из того, что рисунки мальчиков, тем более, события – это война, революция, конечно, интересен всегда взгляд мальчика, мальчик был более пытлив в создании своих произведений", – рассказал в интервью Радио Свобода Евгений Лукьянов, куратор выставки.


Неизвестный автор. "Дом со следами обстрела"
Большинство рисунков остались безымянными &ndash; их авторов установить не удалось, как и не нашлось упоминаний в записях самого Воронова. Неизвестный автор. &quot;Бой на Театральной площади&quot;. Аббревиатура на броневике расшифровывается как &quot;Совет рабочих и солдатских депутатов&quot;
3 Большинство рисунков остались безымянными – их авторов установить не удалось, как и не нашлось упоминаний в записях самого Воронова.

Неизвестный автор. "Бой на Театральной площади". Аббревиатура на броневике расшифровывается как "Совет рабочих и солдатских депутатов"
Помимо рисунков, Воронов собирал письменные размышления своих учеников о событиях в стране.&nbsp; Неизвестный автор. &quot;Перестрелка на улице&quot;
4 Помимо рисунков, Воронов собирал письменные размышления своих учеников о событиях в стране. 

Неизвестный автор. "Перестрелка на улице"

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