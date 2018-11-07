«Веолия джур» оштрафована на 20 млн драмов

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) сегодняшним решением наложила на компанию «Веолия джур», являющуюся оператором водоснабжения, штраф в размере 20 млн драмов (около 41 тыс. долларов). Согласно сообщению комиссии, компания оштрафована за злоупотребление монопольным положением на рынке.

В ГКЗЭК обратилась армяно-германская совместная компания «Аразен», занимающаяся производством водомеров, сообщив, что вследствие незаконных действий «Веолия джур» она была вытеснена с рынка и в данный момент прекратила производство. В частности, согласно заявлению-жалобе «Аразен», компания «Веолия джур» занимает монопольное положение на рынке, занимаясь также импортом и установкой водомеров, и только в течение года компания импортировала больше 30 тысяч водомеров. Процесс закупок проходил непрозрачно, и «Веолия джур» не дала возможности другим хозяйствующим субъектам, в том числе и комании «Аразен», действовать на этом рынке. Прежде «Аразен» без каких-либо проблем сотрудничала с компанией «Ереван джур».

В рамках возбужденного административного производства комиссия обратилась в компанию «Веолия джур» с требованием предоставить информацию о том, на основании каких критериев и принципов они выбирают компании, поставляющие водомеры. Однако никаких конкретных критериев как таковых представлено не было.

Согласно ГКЗЭК, «Веолия джур», занимая монопольное положение на рынке, является в Армении основным хозяйствующим субъектом, представляющим спрос на водомеры, следовательно, она обязана обеспечить для всех хозяйствующих субъектов на этом рынке равные конкурентные условия.

Согласно изучению, цены на импортированные компанией «Веолия джур» водомеры в некоторых случаях даже втрое превышали цены на ту же продукцию на местном рынке. Так, в 2017 году средняя цена на приобретенные компанией водомеры составляла 8400 и 9500 драмов (17 и 19 долларов) в зависимости от их типа, в то время как средняя цена таких же водомеров на рынке колеблется в пределах 3200-7000 драмов (6,5-14 долларов). Средняя цена импортированных в этом году компанией водомеров DN диаметром 15 мм составила 10 тыс. драмов (больше 20 долларов), в том случае, когда на местном рынке их цена колебалась в пределах 3300-7600 драмов(6,7-15,5 долларов). В итоге только за год компания переплатила за приобретение водомеров 100 млн драмов (около 205 тыс. долларов), в дальнейшем представив это в документации как инвестиционные расходы.

В результате всестороннего изучения документов выяснилось также, что производимые компанией «Аразен» водомеры качественно удовлетворяют всех требованиям, это обстоятельство никогда не ставилось под сомнение компанией «Веолия джур».

Решением ГКЗЭК, поведение занимающей монопольное положение на рынке «Веолия джур» является нарушением закона. Комания была обязана при осуществлении процесса закупки водомеров обеспечить равные, недискриминационные условия для всех хозяйствующих субъектов. Подобное поведение негативно отразилось на деятельности хозяйствующих субъектов, действующих в данной сфере. Только за один год объемы реализации компании «Аразен» сократились на 60%.

Комиссия подчеркивает также, что приобретение «Веолией джур» водомеров по несравнимо высокой цене в том случае, когда на местном рынке имелись водомеры с теми же качественными характеристиками, но по более низкой цене, в финансовом плане было нерациональными расходами, это негативно отразилось также на конечных потребителях.

