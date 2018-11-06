Артур Месчян: «В Ереване больше ни один памятник не будет разрушен»

«До тех пор, пока я главный архитектор города, в Ереване больше ни один памятник не будет разрушен», - на своей первой пресс-конференции официально заявил новоназначенный главный архитектор столицы Артур Месчян.

Месчян сказал, что будут сохранены также те здания, которые включены в проект «Старый Ереван». «Это касается и [памятника] по ул. Арами 23, и всех тех памятников, которые находятся на этой территории. При необходимости нужно изменить некоторые проектные решения, чтобы эти здания были сохранены. С архитектором я уже договорился, так что эту тему, тему разрушения исторических памятников, давайте считать исчерпанной», - отметил главный архитектор Еревана.

Стоящие памятники останутся на своих местах, а уже разрушенные будут восстановлены. Месчян, однако, замечает, что большая часть включенных в проект «Старый Ереван» памятников-зданий в свое время была варварски демонтирована. У автора проекта он уточнил, что всего 30% камней пригодны к использованию.

К примеру, дом Афирикянов, будет восстановлен полностью. «Дом Африкянов на 100 процентов на самом высоком уровне можно заново построить, потому что все камни удалось спасти», - сказал Артур Месчян.

Работающий на должности главного архитектора города 11 дней Месчян с сегодняшнего дня намерен положить конец, по его определению, одной из самых главных проблем города – незаконному строительству.

В интересах и по прихоти каких-то людей город больше строиться не будет. Призыв Месчяна адресован ереванцам: «Незаконному строительству конец! Захвату земли конец! Узаконивания не будет! Не создавайте себе проблем! Вместо этого я обещаю вам, что если вы решите реализовать свои строительные проекты законным путем, всеми способами мы постараемся по возможности облегчить вашу жизнь. Никаких проблем у вас не будет».

Структуры, ответственные за архитектурный облик города, до сих пор, по словам Месчяна, заняты работой «по углам». Что касается полномочий главного архитектора, то и они, по словам Месчяна, «шились» в соответствии с капризами действующего мэра. При новой власти его задачей также будет формирование института главного архитектора, чтобы рамки обязанностей и ответственности были четкими.

А тем, кто обвиняет его предшественника на этому посту, Нарека Саргсяна, Месчян напомнил: «Если мэр говорил: этому человеку на таком-то месте предоставь землю, он там строит здание, здесь главному архитектору делать нечего. Эти полномочия, которые вы приписываете Нареку Саргсяну, не были таковыми. Вы вспомните, при каком мэре, при каких властях он работал... когда все решалось по звонку телефона».

Артур Месчян вспомнил и свой первый опыт. Еще в 1996 году, когда он в первый раз был назначен главным архитектором Еревана, он не захотел долго работать на этом посту. Решение вопросов по звонку для него было неприемлемым.

«Начальник охраны нашего президента в буквальном смысле замучил меня, не выходил из моего кабинета. Говорил: ты должен предоставить, я говорил – не предоставлю… И он шел, жаловался во все инстанции, затем мне звонили и говорили: господин Месчян, Вы знаете, кому отказали? Я отвечал: кто бы ни был, какая разница? Надо мной Господь, надо мной мой город», – рассказал Месчян.

Критика в адрес Нарека Саргсяна стала звучать после строительства Северного проспекта, но, по словам Месчяна, следует признать, что сейчас этот проспкт стал одним из излюбленных мест в городе и это уже факт.

Что касается сверхплотной застройки в центре столицы, то, по словам главного архитектора, имеющееся изменить он не может, полномочий у него нет, но после его назначения строительство нескольких объектов уже было временно приостановлено. «В центре Еревана есть достаточное число таких проектов, есть уже вырытые фундаменты, есть уже выполненные земельные работы. И все это я приостановил до тех пор, пока мы не найдем определенных логичных решений. Я думаю, что по возможности уменьшу ту боль, которая сегодня мучает жителей… От этого в какой-то мере выиграют и город, и жители», - сказал Артур Месчян.

Главный архитектор Еревана сегодня выразил уверенность в том, что центр города должен иметь особый статус и что они будут работать для решения этого вопроса.