Артур Месчян назначен главным архитектором Еревана

Решением мэра Еревана Айка Марутяна, певец и композитор, архитектор Артур Месчян сегодня назначен главным архитектором Еревана.

Заместитель мэра Еревана Арам Сукиасян, говоря об этом назначении, сказал Радио Азатутюн, что Месчян является авторитетным архитектором, пользующимся любовью и уважением деятелем искусства и известным человеком в городе. Сукиасян считает, что многие рады и приветствуют это назначение.

Коснувшись увольнения бывшего главного архитектора Тиграна Барсегяна, заместитель мэра сказал, что это обусловлено формированием новой политической команды в мэрии.

С 2013 года занимавший должность главного архитектора Еревана Тигран Барсегян в беседе с Радио Азатутюн приветствовал назначение Артура Месчяна на эту должность. «Талантливый человек талантлив во всем. По вопросу его назначения мы уже провели телефонную беседу. Я поздравил его и также выразил готовность как товарищ, как коллега быть рядом при необходимости и пожелал ему самого лучшего в этом трудном деле. Это действительно нелегкое дело, но я считаю, что Артур, при правильной организации, сможет решить все вопросы», - сказал Барсегян.

На вопрос, доволен ли он своей работой, бывший главный архитектор дал короткий ответ: «Доволен».

Артур Месчян в 1996 году бы назначен на должность главного архитектора Еревана, однако в 1997 году ушел в отставку. Месчян спроектировал и построил новое здание музея Матенадаран и музеz Комитаса.

Председатель Союза архитекторов Мкртич Минасян, который в течение многих лет боролся за сохранение облика старого Еревана, подчеркивает: «Я хотел бы, чтобы слово Месчяна было решительным, чтобы его уважали, чтобы к нему прислушивались как к специалисту. У нас были очень хорошие главные архитекторы, которые хотели, чтобы подобных вещей не было. Никто из тех, кто получил архитектурное образование, не может сделать что-то плохое для города, но вынужденность иногда приводит к этому. Другое дело, если ударишь кулаком по столу и уйдешь, но люди иногда затрудняются сделать это».

Главный архитектор Еревана должен пользоваться большим авторитетом, быть крайне принципиальным человеком, в этой ситуации назначение Артура Месчяна на эту должность является наилучшим вариантом, считает член Совета старейшин Еревана от блока «Мой шаг» Гаяне Абрамян.

Она выразила надежду на то, что, обладая авторитетом и принципиальностью, Месчян попытается восстановить реальную деятельность главного архитектора, от которой отклонились его предшественниками.

По словам занимавшего пост мэра Еревана в 1998-1999 годах Сурена Абрамяна, в мэрии после мэра вторым важным лицом является главный архитектор столицы. Он подчеркивает, что это ответственное дело, в Ереване очень много работы.

«Для Еревана архитектура тоже очень важна, в этой сфере у меня нет сомнений, но у Еревана также есть довольно серьезные градостроительные проблемы, которые Месчян должен решить», - сказал Абрамян.