Вопрос об отзыве посла Армении в Германии не обсуждается – замглавы МИД

Вопрос об отзыве посла Армении в Германии не обсуждается, сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян.

Согласно совместному исследованию влиятельной немецкой газеты Der Spiegel и немецкой общественной телерадиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk, Федеральная полиция Германии на протяжении пости трех лет вела расследование с целью задержания членов армянской мафии, у полиции даже были подозрения относительно посла в Армении в этой стране Ашота Смбатяна. Согласно публикации, правоохранительные органы выяснили, что армянские мафиозные группировки пустили глубокие корни в Германии и создали мощную сеть, однако подозреваемых невозможно было арестовать по причине недостатка доказательств.

«Мы сделали запрос. Вопрос касается очень чувствительных, деликатных вопросов, в частности, деятельности нашего дипломатического представительства, его руководителя и репутации. Большего на данном этапе сказать не могу. Дождемся результатов», - отметил Карен Назарян.

На сегодняшнем совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания по вопросам европейской интеграции и финансово-кредитным и бюджетным вопросам замглавы МИД сказал, что МИД Армении находится на связи с компетентными органами Германии с целью уточнения достоверности некоторых утверждений, появившихся в прессе. «Учитывая деликатность вопроса и вероятное влияние на нормальную работу нашего дипломатического представительства, в настоящее время считаем нецелесообразным давать дополнительные комментарии. Мы сообщим дополнительную информацию в соответствии с результатами», - добавил он.

Однако позже в беседе с журналистами Назарян высказал мнение, что публикации в немецкой прессе на данном этапе беспочвенны.